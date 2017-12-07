6 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango çekilişinde kazanan şanslı numaralar

Milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla beklediği 6 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı. Şanslı numaralar Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirdiği çekilişte açıklandı. Büyük ikramiye bir kişiye gitti. İşte şanslı rakamlar...

Milli Piyango çekilişinde kazanan şanslı numaralar belli oldu. 6 Aralık Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye bir kişiye gitti. Bu hafta büyük ikramiye 2 milyon 350 bin lira. Kazanan kişi Ankara’dan…

Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını noter huzurunda canlı yayında açıkladı. Geçtiğimiz iki hafta devreden oyunda ikramiye büyüyor. MPİ Şans Topu da dahil olmak üzere sayısal oyunlardan artık yüzde 20 veraset ve intikal vergisi alınacak. Şans Topu sonuçları http://www.millipiyango.gov.tr adresinden yayınlandı. Kimi ev, araba almak, kimi dünya turuna çıkmak, kimi de eğitim masraflarını karşılamak için kısa zamanda para kazanmanın yolunu Şans Topu'nda deniyor. İşte 6 Aralık 2017 tarihli Şans Topu sonuçları…

6 ARALIK 2017 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. 6 Aralık Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 860. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

Şans Topu’nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 2 milyon 350 bin 27 lira 45 kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan çekilişte 5 bilen 20 kişi 4 bin 145 lira 80’er kuruş, 4+1 bilen 233 kişi 356 lira 15’er kuruş, 4 bilen 3 bin 336 kişi 33 lira 20’şer kuruş, 3+1 bilen 6 bin 162 kişi 22 lira 65’er kuruş, 3 bilen 95 bin 216 kişi 4 lira 5’er kuruş, 2+1 bilen 57 bin 360 kişi 6 lira 80’er kuruş ve 1+1 bilen 188 bin 10 kişi de 3 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

02 05 10 32 34+01

GEÇEN HAFTANIN (29 KASIM) KAZANDIRAN NUMARALARI

Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. 29 Kasım Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 859. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

Şans Topu sonuçlarına göre haftanın kazanan numaraları: 3, 6, 7, 13, 27, +3

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu kolonunda iki sayı kümesi bulunur. Bu kümelerin birisinde 1'den 34'e kadar, diğerinde ise 1'den 14'e kadar sayılar yer alır. Birinci sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden de 1 sayı seçilerek işaretlenir. Oynanan her kolona ücret verilir.

İkramiye kazanan talihlilerin, ikramiyelerini almaları için verilen süre 1 yıldır. 1 yıl içinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.

Çekilişe katılım Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00'a kadar yapılabilir. Şans Topu'nda sınır bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir.