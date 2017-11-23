6 ayda asgari ücret döviz karşısında ne kadar eridi?

Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından 1404 TL olan asgari ücretin Mayıs 2017 - Kasım 2017 tarihleri arasında yaşadığı kaybı paylaştığı video ile anlattı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Türk lirasının döviz karşısında gün be gün erimesinin asgari ücretliye ne kadar kayıp olarak yansıdığını sosyal medyada ‘Doğruluk Payı’nın paylaştığı video ile gözler önüne serdi.

‘Doğruluk payı… Ücretlinin kaybı’ diyerek paylaştığı videoda asgari ücretlinin aldığı 1404 TL’nin Mayıs 2017’de 352 Avro iken 21 Kasım 2017 itibariyle 302 Avro’ya düştüğünü; Mayıs 2017’de 393 dolara denk gelen asgari ücretin 21 Kasım 2017 tarihinde ise 355 dolara düştüğü yer aldı.

İşte çok konuşulan o paylaşım: