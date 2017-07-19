6 aylık bebek korkunç şekilde can verdi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Akkaya Köyü’nde 6 aylık bebek, iddiaya göre iki yatak arasındaki boşluğa düşüp boğularak öldü.

Önceki gün meydana gelen olayda Ayşe A., iddiaya göre 6 aylık bebeği Cemil'i yatağın üzerinde uyuttuktan sonra evinin yakınındaki tarlaya çalışmaya gitti. Bir süre sonra eve gelen Ayşe A.'nın yeğeni Sedat A., Cemil bebeği yan yana olan ve üzerinde örtü bulunmayan tek kişilik iki yatağın arasında sıkışmış buldu. Sedat A., Cemil bebeği alıp komşusuna ait araç ile Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cemil bebeğin iki yatak arasında nefessiz kalarak öldüğü belirlenirken, anne Ayşe A. ve baba Mevlüt A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Anne ve baba, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, soruşturma sürdürülüyor.