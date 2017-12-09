CHP’li 6 büyük belediyeye daha müfettiş gönderildi | Son dakika haberleri…

Ataşehir Belediyesi'ndeki görevden alma sonrasında 6 CHP'li belediyeye daha, İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş gönderildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, tespit edilen belediyelere iş ve işlemlerin incelenmesi için müfettiş gönderdi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayı sonrasında Mülkiye Teftiş Kurulu’nda görevli müfettişlerden oluşturulan müfettiş grupları, tespit edilen belediyelerin bulunduğu kentlere giderek hafta başında özel teftişe başladı.

6 BELEDİYE DAHA

İçişleri Bakanlığı tarafından iş ve işlemlerinin müfettişlerce mercek altına alınan 6 belediye arasında; İstanbul’daki Beşiktaş, Şişli Belediyeleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor. Haberde sadece bu 3 belediyenin adı geçiyor.

HİZMET ALIMLARI

Müfettişlerin, belediyelerin hizmet alımlarıyla ilgili iş ve işlemleri de incelendiği bildirildi.

RAPORLAR HAZIRLANACAK

Müfettişler, özel teftiş sonrasında hazırlayacakları raporlarında suç unsuru bulmamaları adli yargılama için savcılığa suç duyurusunda bulunacak.