60 keçiyi çalmak için çobanı döverek öldürdüler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir çobanı döverek öldüren 2 şahıs 60 keçiyi çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kirazlı'da keçilerini otlatması için teslim ettikleri çoban Ahmet Sarıöz'den haber alamayan Kazım Uluçay ile Mehmet Uluçay'ın durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucu çoban Ahmet Sarıöz'ün cesedi Kuşadası-Kirazlı yolu üzerindeki Atış Poligonu bölgesinde bulundu. Yapılan araştırmada, Çoban Sarıöz'ün dövülerek hayatını kaybettiği ve daha sonra da taşınarak çalılıkların arasına atıldığı belirlendi. Geniş çaplı bir araştırma yapan jandarma ekipleri, çalınan 60 keçiyi Selçuk ilçesine bağlı Ece Mahallesi'ndeki bir ahırda ele geçirdi.

Jandarma, çoban Sarıöz'ü kendilerine direndiği için öldürüp, keçileri çaldıkları ileri sürülen motosikletli iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ve iki şüphelinin eşkalini de polise bildirdi.

İHA