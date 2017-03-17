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63 polis ‘ByLock’tan tutuklandı

İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'nin şifreli mesajlaşma programı olan 'ByLock' kullanan polislere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 72 şüpheliden 63'ü tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
23:3917 Mart 2017
Gündem
63 polis ‘ByLock’tan tutuklandı
İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'nin şifreli mesajlaşma programı olan 'ByLock' kullanan polislere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 72 şüpheliden 63'ü tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 11 Mart’ta yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı olan 89 eski polisten, ‘ByLock’ kullandığı belirlenen aralarında emniyet müdürlerinin bulunduğu 72 eski polis gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Bylock kullanıcısı eski polislerden 63’ü tutuklanırken, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 17 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.  DHA

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