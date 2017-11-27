64 yaşındaki adam sokak ortasında 16 kurşunlu infaz

Giresun’un Bulancak ilçesinde sokak ortasında hasımları tarafından kurşun yağmuruna tutulan adam öldü.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesi Acısu Caddesi üzerinde terzi İbrahim olarak bilinen 64 yaşındaki İbrahim Pehlivan, evine giderken yol üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, kurşun yağmuruna tutuldu.

Pehlivan'ın başına 2, vücudunun değişik bölgelerinden ise 3 kurşun isabet ettiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri 16 boş kovan buldu. Silahtan çıkan kurşunların birçoğu çevrede bulunan araç ve evlere isabet etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatılırken silahlı saldırıyı düzenleyenlerin bir araç ile kaçtığı bilgisine ulaşıldı.İHA