7 aylık asker ikinci intihar girişiminde yaşamını yitirdi

Trabzon'da 3 ay önce madde bağımlılığı tedavisi gördüğü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan piyade er 20 yaşındaki Onur Taş, vatani görevini yaptığı birliğinde iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Erdoğdu Mahallesi’ndeki 4’üncü Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’nda vatani görevini yapan piyade er Onur Taş, akşam saatlerinde birliğinde kendisini iple astı. Arkadaşları tarafından bulunan Taş’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANENİN ÇATISINDA İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Yaklaşık 7 aylık asker olan Onur Taş, 3 ay önce de, madde bağımlığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi’nden (AMATEM) taburcu edildikten sonra binanın çatısına çıkarak intihara kalkışmıştı.

Kaldığı hastanedeki odasının dışındaki demir parmaklıkları eliyle açtıktan sonra yan binanın çatısına geçerek intihar girişiminde bulunan Taş, polislerin ikna çabası sonucu çatıdan indirilmişti. Gaziosmanpaşa nüfusuna kayıtlı olan Onur Taş’ın cenazesi memleketine gönderilecek. DHA