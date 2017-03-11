7 yaşındaki Emma’ya Türkiye´nin katkılarıyla annesine kavuşuyor

Dışişleri Bakanlığı 2011 yılında Suriye uyruklu babası tarafından kaçırılarak Halep'e götürülen İtalya vatandaşı Houda Emma Kharat'ın Türkiye getirildiğini ve İtalya'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı 2011 yılında Suriye uyruklu babası tarafından kaçırılarak Halep'e götürülen İtalya vatandaşı Houda Emma Kharat'ın Türkiye getirildiğini ve İtalya'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrıldığını bildirdi.

Suriyeli Mohamed Kharat’ın, boşandığı İtalyan eşi Alice Rossini’den intikam almak için 5 yıl önce Halep’e kaçırdığı 7 yaşındaki Emma, Türkiye’nin katkıları sayesinde annesine kavuşuyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, olayın insani öneminin farkına vararak, 5 yıldır annesini göremeyen Emma’nın İtalya’ya getirilmesinde kendileriyle “mükemmel bir işbirliği yapan” Türk makamlarına teşekkür etti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Emma Kharat’ın, İstanbul’dan kalkan bir uçakla Milano’ya gönderildiği ve akşam saatlerinde annesine kavuşacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Angelino Alfano açıklamasında, yıllar boyu gerek Dışişleri Bakanlığı’nın gerekse diğer bakanlıklar ve kurumların, ara vermeden ve sabırla Emma’nın İtalya’ya getirilmesi için çalıştığını ve nihayet bugünkü sonuca ulaştıklarını belirtti.

Bakan, tanınma prosedürleri gereği Emma’ya DNA testi yapılacağını da kaydetti.

“Türk makamlarına yürekten teşekkür ediyorum”

Bakan Alfano, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Tüm bunlar, Türkiye’nin mükemmel işbirliği sayesinde mümkün oldu. Türk makamları, bu olayın insani öneminin farkına vararak, Emma’nın Suriye’den Türkiye’ye ve oradan da buraya transit getirilişinde kolaylık sağladı. Bu akşam, annesi Emma’yı yeniden kucaklayabilecek. Türk makamlarına ve İtalyan devletinin tüm kurumlarına, bu kucaklaşmayı mümkün kıldıkları için yürekten teşekkür ediyorum.”

Kızını geri vermek için 300 bin Euro istedi

Monza kentinde yaşayan Alice Rossini, Mohammed Kharat ile olan evliliğini 2011 yılında açtığı boşanma davasıyla sonlandırmıştı.

Ayrılığı kabullenemeyen Kharat, bu evlilikten dünyaya gelen 21 aylık kızları Emma’yı kaçırarak, ülkesi Suriye’ye götürmüştü.

Kızıyla birlikte izini kaybettiren baba, Rossini’yi sadece iki kez telefonla arayarak, ayrılık kararı sonrası onu cezalandırmak için kızını kaçırdığını söylemişti.

Kızını bulma umuduyla 2014 yılında Türkiye-Suriye sınırına kadar giden anne Rossini, telefonla ulaştığı eski eşinden, “Kızını istiyorsan bana 300 bin Euro vermen gerek” cevabını almıştı.

Türkiye’de tutuklanan baba, İtalya’ya iade edildi

Rossini’nin, kızını kaçıran eski eşine karşı Monza Adliyesi’nde açtığı davanın sonucunda Mohammed Kharat gıyabında 10 yıl hapse mahkum edildi ve hakkında Interpol tarafından uluslararası arama kararı çıkarıldı.

40 yaşındaki Kharat, bu arama kararı kapsamında Kasım ayında Türkiye’de tutuklanmıştı.

Tutuklanma haberi üzerine kızını bir daha görebilmek için umutlanan anne, “Kızımı geri istiyorum. Kızımı geri getiremezse ülkemin benim için bir değeri kalmaz” diyerek, eski eşinin Türkiye’den İtalya’ya iade edilmesi gerektiğini de söylemişti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Mohammed Kharat’ın, önce prosedür gereği Avrupa’da son kaydının tespit edildiği Yunanistan’a, ardından da İtalya’ya gönderildiği bildirildi.

Suriyeli babanın, 12 Şubat’tan beri de başkent Roma’daki Rebibbia Cezaevi’nde tutulduğu öğrenildi.

DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA:

Konuya ilişkin Dışişleri’nden yapılan açıklama şöyle :” 2011 yılında Suriye uyruklu babası tarafından kaçırılarak Halep’e götürülen İtalya vatandaşı Houda Emma Kharat, Bakanlığımızın girişimleri ve ilgili makamlarımızın işbirliği neticesinde dün Suriye’den ülkemize getirilmiş ve bugün İtalya’ya müteveccihen ülkemizden ayrılmıştır. İlgili makamlarımız, geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yakalanan olayın failinin İtalya’ya sınırdışı edilmesi de dahil olmak üzere, konuyu İtalyan makamlarıyla yakın bir işbirliği halinde takip etmiş, 7 yaşındaki Emma’nın annesiyle bir araya gelebilmesi için gerekli adımları insani mülahazaları gözönünde bulundurarak atmıştır.”

DHA