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77 yaşındaki teyzeden referandum isyanı: ‘Güllük gülistanlık ülke gitti’

16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi vatandaşlar tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Son olarak 77 yaşında olduğunu belirten bir teyzenin hükümeti, yaptıklarından dolayı sert şekilde eleştirirken kaydedilmiş bir videosu dikkat çekti. 'Yetti artık yetti' diyerek isyan eden teyze, 13 yaşında İstanbul'a geldiğini ve bu yaşına kadar böyle sıkıntılar çekmediğini ifade etti.
00:2713 Şubat 2017
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77 yaşındaki teyzeden referandum isyanı: ‘Güllük gülistanlık ülke gitti’
16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi vatandaşlar tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Son olarak 77 yaşında olduğunu belirten bir teyzenin hükümeti, yaptıklarından dolayı sert şekilde eleştirirken kaydedilmiş bir videosu dikkat çekti. 'Yetti artık yetti' diyerek isyan eden teyze, 13 yaşında İstanbul'a geldiğini ve bu yaşına kadar böyle sıkıntılar çekmediğini ifade etti.

İşte 77 yaşındaki teyzenin o sözleri

“Yetti artık yetti. Bu kadar arsızlık, bu kadar yüzsüzlük olmaz. 15 senedir satmadık memleket bırakmadı. Bir tane fabrika kurmadı. Biz Sümerbank’ın ekmeğiyle büyüdük. Nerede Sümerbank? Güllük gülistanlık ülke gitti. 77 yaşındayım, evde hasta oğlum var ona bakıyorum. Lanet olsun, bu kadar sıkıntı çekmemiştim. 13 yaşında geldim İstanbul’a böyle sıkıntı görmedim. 7-8 senedir çektiğimizi Allah biliyor. Her gün kötüye gidiyoruz. Evet diyenlere her şeyi diyorum. Evet diye bir şey yok.”

 

Son güncelleme: 00:4013.02.2017
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