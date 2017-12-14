78 yaşındaki çiftçi, biriktirdiği 2 bin fotoğrafla Atatürk Evi açtı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 2004 yılından bu yana biriktirdiği Atatürk fotoğraflarını bir araya getiren 78 yaşındaki İbrahim Sarı, eskiden köy okulu olarak kullanılan Çullugörece Mahallesi'ndeki binada, Atatürk Kültür ve Okuma Evi'ni açtı.

Saruhanlı ilçesi Çullugörece Mahallesi’nde oturan 3 çocuk babası İbrahim Sarı, Mustafa Kemal Atatürk’e olan hayranlığı ve bağlılığı ile örnek oldu. Çiftçilikle uğraşan İbrahim Sarı, 2004 yılından itibaren gazeteden kestiği Atatürk fotoğrafı ve posterlerini sergilemek istedi. Sarı, geçmişte muhtarlığa ait, köy okulu olarak kullanılan tek katlı binayı Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve hayırseverlerin de desteği ile 2007 yılında Atatürk Kültür ve Okuma Evi’ne çevirdi.



“ATATÜRK’Ü ÇOK SEVİYORUM’

İçinde yaklaşık 2 bin Atatürk posteri, tablosu, kitap ve Türk bayraklarının bulunduğu Atatürk Kültür ve Okuma Evi ile sürekli ilgilendiğini ve gün içinde vaktini burada geçirdiğini anlatan İbrahim Sarı, şöyle dedi: “Atatürk’ü çok seviyorum. Kim sevmez ki? İlk olarak kitap ve dergilerden Atatürk fotoğraflarını kesiyordum. Sonra satın almaya başladım. Çevre illere de gittiğimde oradaki Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarını satın aldım.” Yaşlanmasına rağmen açtığı okuma evini bırakmayan İbrahim Sarı, köydeki insanlara da Atatürk sevgisini aşıladı. Köyde birçok kişinin buraya geldiğini belirten Sarı, çocuklara da Atatürk’ü anlattığını söyledi. Ancak yerin dar olması nedeniyle birçok fotoğrafı ve kitabı koyacak yer bulamadığını dile getiren İbrahim Sarı, yaşlılığından dolayı çok iyi bakım yapamadığını belirterek, tadilat ve yerin genişlemesi için destek istedi.



ZİYARETÇİLER GÖRMEK İÇİN GELİYOR

Atatürk Kültür ve Okuma Evi’ni görmek için Çullugörece Mahallesi’ne gelen ziyaretçilerden Fahrettin İşler, İbrahim Sarı’yı takdir ettiğini söyleyerek, “Burayı merak ettim. Çok güzel bir yer ve İbrahim amca çok güzel bir insan. İlk defa böyle bir yer görüyorum. Türkiye’de başka bir yerde yoktur diye düşünüyorum. Gurur duydum. Atatürk sevgisi kadar güzel bir şey yok” dedi.

“TAKDİR EDİYORUZ”

Mahalle sakinlerinden Kamil Şahinkaya da, İbrahim Sarı ile gurur duyduklarını söyledi. Şahinkaya, “Eskiden beri fotoğrafları topluyordu. Burası okuldu, sonra buraya fotoğrafları dizdi. Gelenler geziyor, merak edenler geliyor. Biz burayı çok seviyoruz. Atatürk buradan Yunan’ı kovdu. Hakaret eden insanlar duydum, moralim bozuldu. İbrahim Sarı’nın Atatürk sevgisini takdir ediyoruz” diye konuştu.

MANİSA,(DHA)