780 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi yayımladı. Kararnameye göre 33 ilin başsavcısı dahil olmak üzere 780 hâkim ve savcının görev yeri değişti. En kritik değişiklik Ankara'da gerçekleşti.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek 780 hakim ve savcının yerinin değiştiğini duyurdu.

İpek, mesajında “HSK 1. Dairesince 780 kişilik (hakim/savcı) yaz kararnamesi çalışması tamamlanmıştır. Adalet teşkilatımız ve Milletimiz için hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.

EN KRİTİK DEĞİŞİKLİK ANKARA’DA

Kararnameyle 72 başsavcı ve 71 başsavcıvekilinin görev yeri değiştirildi.

HSK’nın kararnamesiyle en kritik değişiklik Ankara’da gerçekleşti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Gürhan Aktaş, Mustafa Sağıroğlu, Mehtap Öğeç, Ahmet Berke, Zafer Ediş, İbrahim Halil Selçik, Zekai Yusuf Sarıbay, Hakan Pektaş, Necip Cem İşçimen Yargıtay savcılığına;

Adil Öksüz’ü sorgulayan Ankara Batı Savcısı Cihan Ergün Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı’na;

Ankara Hakimi Abdurrahman Gün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

SOMA HAKİMİ DE DEĞİŞTİ

Soma davasına bakan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aytaç Ballı da görev yeri değiştirilenler arasında. Ballı'nın yeni görevi İzmir Hâkimliği'nde olacak.

ÇORUM’A SÜRGÜN EDİLDİ

Öte yandan Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı ve halen Başbakanlık Başmüşaviri olan Birol Erdem’in eşi Gülümser Erdem’i tahliye eden Ankara Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer de Çorum Hakimliği’ne sürüldü.

9 BAŞSAVCIVEKİLİ YARGITAY’A ATANDI

9 Başsavcıvekilinin Yargıtay Savcılığı’na atandığı öğrenilirken, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek ve Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz’un yeni görev yerleri Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı oldu.

“KULLAN AT” YORUMLARI YAPILIYOR

15 Temmuz öncesi ve sonrasında FETÖ ile mücadele eden başsavcıvekillerinin görevden alındığı kararname için yargı kulislerinde “kullan at” yorumları yapılıyor.

HSK’DAN AÇIKLAMA

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 03 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar daha önce ilân edilen takvim doğrultusunda gönderilecektir.

Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 10 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Atanma Talep Formu” nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

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