8 ilde doktor ve öğretmenlere FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah başlatılan operasyonda şu ana kadar 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamından FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme programı ‘Bylock’u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen, aralarında doktor ve öğretmenlerin bulunduğu 39 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL DHA