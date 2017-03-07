8 Mart’ta boşandığı karısını 1 yıl sonra öldürdü

Antalya Manavgat’ta geçen yıl 8 Mart Kadınlar Günü’nde eşiyle boşanan şahıs, 1 yıl sonra eski karısını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay akşam saatlerinde, Örnek Mahallesi 1537. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı iş yerinden çıkan ve kendi evine uğramadan evine yaklaşık 300 metre mesafedeki evli olan kızının evine gelen Aynur Özallı, evin girişinde kendisini bekleyen ve geçen yıl 8 Mart Kadınlar Günü'nde boşandığı eski eşi Cuma A.'nın tüfeğinden çıkan kurşunlara hedef oldu.

1'i kız 3 çocuk annesi kadın olay yerinde yaşamını yitirirken silah seslerini duyan çocukları ve mahalle sakinleri sokağa çıkarken kaçan şüpheliyi gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aynur Özlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedinin yanı başında çocukları için getirdiği içerisinde simit ve ekmek bulunan poşet bulundu.

Olayın ardından silahı olay yerinde bırakarak kaçan katil zanlısı Cuma A., kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Annelerinin öldüğünün haberini alan çocuklarının sinir krizi geçirdi. Özallı'nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İHA