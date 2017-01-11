Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

80 asker eşine FETÖ’den tutuklama!

2010 KPSS’de usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol aldığı belirlenen 80 asker eşi tutuklandı.
22:4511 Ocak 2017
Gündem
80 asker eşine FETÖ’den tutuklama!
2010 KPSS’de usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol aldığı belirlenen 80 asker eşi tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin eşlerine yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alınan 84 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 83'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İLGİLİ HABERFETÖ'nün Elazığ imamı tutuklandıFETÖ'nün Elazığ imamı tutuklandı

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 80'i, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “örgütlü sahtecilik” ve “terör örgütü üyesi olma” suçlarından tutuklandı, 3'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı.  İHA

İLGİLİ HABERBakan Soylu: FETÖ, PKK ve DEAŞ'a destek veriyorBakan Soylu: FETÖ, PKK ve DEAŞ'a destek veriyor
Son güncelleme: 22:4611.01.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar