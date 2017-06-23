81 ilde eş zamanlı trafik güvenliği uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birçok personelin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı 1611 noktada "Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması" gerçekleştirildi.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak “polis ve jandarma iş birliğinde” ülke çapında ilk kez trafik denetimleri başlatıldı.

Yapılan denetimde sürücülerin gerekli belgeleri kontrol edildi. Aynı zamanda emniyet kemerlerinin takılıp takılmadığına bakıldı. Kazaların azalması için trafik ekipleri çalışmalarına devam ediliyor.

Söz konusu uygulama için talimatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.