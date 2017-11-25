9 aylık Muhammed bebek asansör boşluğuna düşerek feci şekilde can verdi

Yabancı uyruklu bir anne, Esenyurt’taki bir sitede bulunan asansöre önce 2 çocuğunu bindirdi. Daha sonra kabine bebek arabasını yerleştiren anne, kendi henüz binemeden asansör hızla yukarı çıktı. Asansör dışında kalan anne çığlık çığlığa bağırırken, kabin ile duvar boşluğu arasında parçalanan arabadan düşen 9 aylık Muhammet bebek yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, olay, Cuma günü akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Rus uyruklu 3 çocuklu ailenin en küçük çocuğu 9 aylık bebek Muhammed Şayahmetova, Başakşehir Kayaşehir'de bulunan evlerinden misafirliğe Esenyurt'ta geldi.

14'üncü katta bulunan daireye çıkmak için asansöre yönelen anne Alfiye Şayahmetova,, binada bulunan 3 asansörden çalışır durumda gözükene yöneldi. Çalışmadığını düşündüğü asansörden bir adam inince anne tekrar kabine doğru yöneldi. Giriş katta asansöre ilk 2 çocuğunu bindiren anne daha sonra bebek arabasındaki Muhammed'i kabine koydu. Anne daha kabine binemeden içerisinde 2 çocuğunun ve bir bebeğinin bulunduğu asansör aniden hızla yukarıya çıktı bebek arabası asansör kabini ile boşluğu arasında sıkıştı.

BEBEK ARABASI PARÇALANDI

Tek başına kalan anne, bebeğinin arabasının parçalandığını görünce şoka girdi. Kadının çığlıklarına komşular yetişti. 9 aylık Muhammed parçalanan bebek arabası içerisinden duvarla kabin arasındaki boşluğa düştü. Diğer 2 çocuk asansör kabininde bir yukarı bir aşağıya inerek dehşeti yaşadı. Olay yerine ambulans ve yardım çağrıldı. Zaman geçmeden olay yerine gelen ambulans Muhammed'i hastaneye götürüldü. Çocuklar asansör kapısı kırılarak çocuklar kabinden kurtarılırken ağır yaralı bebekte boşluktan çıkarılarak en yakın hastaneye götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 aylık bebek kurtarılamadı.

Anne Alfiye Şayahmetova, bebeğinin naşını almak üzere Adli Tıp Kurumu önünde uzun süre bekledi. Bitkin ve üzgün olduğu anne, olay anını anlatırken duygulu anlar yaşadı. Anne Alfiye Sayahmetova, “Bebek arabası sıkıştı. Çocuğum düştü” dedi ve gözyaşı döktü. Daha sonra küçük Muhammed’in cansız bedeni adli tıp morgundan toprağa verilmek üzere alındı.

İHA