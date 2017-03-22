9 günlük bebeği 4 bin liraya sattı!

Muğla’nın Dalaman İlçesi’nde yaşayan ve kendisini terk eden imam nikâhlı eşinden hamile kalan 45 yaşındaki G.C. 25 gün önce bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Anne G.G. çocuğuna bakamayacağı gerekçesi ile bebek 9 günlük iken Ü.K. (45) ve N.Ç. (43) isimli iki kadının yardımı ile Menteşe İlçesi’nde yaşayan D.K. (35), Z.K. (39) isimli çifte 4 bin liraya sattı.

Muğla’nın Dalaman İlçesi’nde yaşayan ve kendisini terk eden imam nikâhlı eşinden hamile kalan 45 yaşındaki G.C. 25 gün önce bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Anne G.G. çocuğuna bakamayacağı gerekçesi ile bebek 9 günlük iken Ü.K. (45) ve N.Ç. (43) isimli iki kadının yardımı ile Menteşe İlçesi’nde yaşayan D.K. (35), Z.K. (39) isimli çifte 4 bin liraya sattı.

‘Fatma Gül' ismi verilen küçük bebek rahatsızlanınca D.K. ve Z.K. çifti tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan ilk kontrolde 25 günlük bebeğin solunum yetmezliği çektiği tespit edilirken, doktorlar bebeğin ayak topuğunda morluk bulunduğu ve bebeğin darp edilmiş olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Muğla emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 günlük bebeğin D.K. ve Z.K. çiftine 4 bin lira karşılığında satıldığını tespit etti. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine bebeğin gerçek annesi G.C., bebeğin satılmasında aracılık eden Ü.K. ve N.Ç. ile bebeği satın alan D.K. ve eşi Z.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Polis tarafından ifadeleri alınan zanlılar kasten yaralama, çocuğun kaçırılması ve alıkoymak suçlaması ile hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

İHA