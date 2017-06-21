9 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Asansör boşluğuna düştü…

Olay, Merkez Talas İlçesi Anaşehir Mahallesi Kınaş Blokları’nda meydana geldi. 10 katlı bir apartmanın 8’inci katında oturan Koçyiğit ailesinin oğulları Başbuğ Yiğit Koçyiğit, asansörle aşağı inmek istedi.
Asansörün kapısını açan Koçyiğit, 8’inci kattan boşluğa düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan apartman sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin ulaştığı Başbuğ Yiğit Koçyiğit’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Koçyiğit’in cesedi, yapılan incelemenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.
Arızalanan asansörün 10’uncu katta kaldığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA