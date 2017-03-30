ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara’da

AB'de Trump döneminin ilk bakan düzeyinde ziyareti bugün gerçekleşiyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'ya geldi. Konuk bakan ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım'la görüştü.

Başbakan Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu’nda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'u kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren kabule Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Görüşmenin ardından Başbakanlıktan yapılan açıklamada ” Kabulde, DEAŞ’ın Irak ve Suriye’den temizlenmesi için yürütülen çabalar ele alınmış, FETÖ’yle mücadele ve elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin atılması beklenen adımlar görüşülmüş, ikili ve bölgesel konularda yürütülen işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulmuştur” denildi.