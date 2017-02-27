ABD, PKK’ya 38 milyon dolarlık silah hibe etti

Irak Sincar’da düzenli ordu kurma ve özerklik peşinde olan bölücü terör örgütüne hem ABD hem de Bağdat yönetiminin para desteği ortaya çıktı. Hainler yetiştirdikleri canlı bombaları ülkemize gönderecek

Irak Sincar’da düzenli ordu kurma ve özerklik peşinde olan bölücü terör örgütüne hem ABD hem de Bağdat yönetiminin para desteği ortaya çıktı. Hainler yetiştirdikleri canlı bombaları ülkemize gönderecek

PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG'nin, Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı ABD'nin yanında yer alması, terör örgütlerinin önünü açtı. Başta Amerika ve bazı koalisyon ülkeleri, PKK'ya silah, askeri mühimmat, zırhlı araçlar ve eğitim veriyor. ABD'den çok büyük destek alan bölücü örgütün düzenli ordu kurma peşine düştüğü ve Sincar'da “özerk bölge” oluşturmak istediği ortaya çıktı. PKK'yı “düzenli ordu”ya dönüştürme planı ABD Bağdat Büyükelçiliği ve bölgedeki askeri danışmanları tarafından yürütülüyor. PKK'nın öncülüğünde Sincar'da Ezidiler için kurulan YBŞ'ye de (Sincar-Şengal Direniş Birlikleri) lojistik, maddi ve askeri destek veriliyor. Son 1 yılda YBŞ'ye gönderilen toplam silahların tutarı 38 milyon doları buldu.

BAĞDAT YÖNETİMİ DE DESTEK VERİYOR

PKK'nın Irak'ın Kandil bölgesindeki gücü büyük ölçüde Sincar'da oluşturulan kamplara kaydırdığı açıklandı. Kamplarda Ezidi gençlerin yanı sıra Musul ve çevresinde IŞİD'le bağlantısı olan gençler de toplanmaya başlandı. Sincar'da 4 bin 500 kişilik “Ezidhan Savunma Birlikleri” oluşturuldu. Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, bu birliklerin tamamen PKK'nın kontrolünde olduğunu belirtti.

Yavuzaslan şöyle konuştu: “Sincar'daki kamplarda 2 bin kadar Arap-Kürtlerden oluşan silahlı gruplar da var. Örgüt, Sincar'ı, Suriye bağlantısı için elinde tutuyor. PKK, Sincar'da özerklik istiyor. PKK'yı Sincar'dan çıkaracağını söyleyen Bağdat yönetimi destek veriyor.”

Güngör Yavuzaslan, Bağdat yönetiminin geçen ay Sincar'a 12 milyon dolar destekte bulunduğunu, 13 Ocak'ta ise Telafer Havalimanı'ndan 2 TIR askeri lojistiğin Sincar'daki PKK'ya gönderildiğini söyledi. PKK'nın, Ezidi kadın ve çocukların bir bölümünü Kandil'e götürdüğü kaydedildi. 400 kişilik tabura “ölümsüzler taburu” adını veren PKK'nın, çocukları canlı bomba olarak yetiştirdiği, bazılarını eylem için Türkiye'ye göndereceği öğrenildi.

Sincar'ı ikinci Kandil yaptılar

PKK'nın öncülüğünde Ezidiler için kurulan YBŞ adlı birliklerin konuşlandığı Sincar Dağı, stratejik bir konumda bulunuyor. Irak sınırları içerisinde olan Sincar Dağı, Suriye sınırına açılıyor. Sincar ayrıca Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki sınır kapısına 109 kilometre, Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne de 95 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu durumun Türkiye'nin iç güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturabileceği belirtiliyor.