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ABD’liler Afrin’deki PKK kampında terörist eğitiyor

ABD, Suriye’deki kampta PKK’lı teröristlere askeri eğitim veriyorAfrin kampında ABD’li askerlerin eğittiği hainlerden kurulu polis gücünün fotoğrafları ortaya çıktı
Saygı ÖZTÜRK
02:587 Ocak 2017
Gündem
ABD’liler Afrin’deki PKK kampında terörist eğitiyor
ABD, Suriye’deki kampta PKK’lı teröristlere askeri eğitim veriyorAfrin kampında ABD’li askerlerin eğittiği hainlerden kurulu polis gücünün fotoğrafları ortaya çıktı

Mehmetçik, Suriye ve Irak'ta bölücü örgüt PKK'ya üst üste darbeler indirirken, Türkiye'nin müttefiği olduklarını her fırsatta dile getiren ülkeler hainleri ayakta tutabilmek için elinden geleni ardına koymuyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, “ABD tarafından PKK'ya silah desteği veriliyor” açıklamasının ardından, bu ülkenin örgüte önemli ölçüde mühimmat, eğitim, üniforma desteği verdiği de net bir biçimde ortaya çıktı.

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Hatay ve Kilis'in sınır komşusu olan Suriye'nin Afrin bölgesinde bölücü örgüt PKK adına ‘terör akademisi' kurulduğu, birçok ülkeden gelen teröristlerin bu kampta eğitildiği güvenlik güçleri tarafından belirlendi. ABD'lilerin de bunda etkili oldukları bildirildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'A VERİLEN RAPOR

Örgütün Irak sınırlarındaki Kandil'de bulunan üst düzey elebaşlarının her birinin farklı bölgelere gönderildikleri tespit edildi. Örgütün, Suriye'de güç haline gelmek için çok sayıda terörist yetiştirmeyi planladığı, bunun için yabancı ülkelerden de önemli ölçüde destek aldığı anlaşıldı.

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İstihbarat birimleri tarafından Başbakan Yıldırım'a sunulan raporda, geçen yıl PKK'ya verilen silahlarla ‘modern bir ordu' kurulabileceği bilgisi de yer aldı. PKK'nın, sözde kantonlara inen hafif ve ağır silahlar ile birlikte, önemli miktarda cephaneyi Münbiç-El Bab-Afrin hattına naklettiği gelen bilgiler arasında.

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Silah eğitiminin de ABD'liler tarafından “hızlandırılmış kısa dönem kurslar” biçiminde verildiği anlaşıldı. PKK'ya verilen silahlar arasında uçaksavarlar, Dockalar, Kalaşnikof, Zagros, Dragunov ve G- 3 otomatik piyade tüfekleri yer alıyor.

TERÖRİSTLER İŞ BAŞINDA

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Suriye Medya Ofisi, Suriye'de oluşturulan sözde Polis Özel Kuvvetleri Birimleri'nin (HAT) fotoğraflarını yayımladı.

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Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan “ABD sadece silah ve mühimmat desteği değil PKK'ya savaş eğitimi de veriyor. Sözde kantonlarında bu unsurlar işbaşında” dedi.

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