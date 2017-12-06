ABD’nin Kudüs kararına hükümetten ilk tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabında ABD'nin 'Kudüs Kararı'na 'BM kararlarının açık bir ihlalidir' diyerek tepki gösterdi.

ABD’nin ‘Küdüs Kararı’na hükümetten ilk tepki sosyal medyadan geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, twitter’da paylaştığı mesajda ABD’nin kararına ‘ABD Yönetimi'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir.’ diyerek tepki gösterdi.

ABD Yönetimi'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz.

Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 6 Aralık 2017