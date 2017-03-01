Abdülkadir Selvi – Devlet Bahçeli polemiği yargıya taşınıyor

Köşesinde kaleme aldığı 'seçmen profili analizi' yazısı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından çok sert sözlerle eleştirilen ve kendisine "kılıç artığı" diye hitap edilen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi maruz kaldığı bu sözlere isyan etti. "şerefin ne olduğunu Sayın Bahçeli’den öğrenecek değilim" diyen Selvi, "Sayın Devlet Bahçeli ile şahsımı hedef gösteren açıklaması ve yaptığı hakaretler için yüce Türk adaleti önünde hesaplaşacağım" dedi.

Köşesinde kaleme aldığı 'seçmen profili analizi' yazısı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından çok sert sözlerle eleştirilen ve kendisine "kılıç artığı" diye hitap edilen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi maruz kaldığı bu sözlere isyan etti. "şerefin ne olduğunu Sayın Bahçeli’den öğrenecek değilim" diyen Selvi, "Sayın Devlet Bahçeli ile şahsımı hedef gösteren açıklaması ve yaptığı hakaretler için yüce Türk adaleti önünde hesaplaşacağım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü partisinin grup toplantısında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye çok sert sözlerle yüklenmişti. MHP lideri; Selvi’nin “AK Parti önemli oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP ile mesafesinde dikkatli olması lazım” ifadesiyle ilgili olarak “Bu zatın şuursuz ve ucube sözleri bizim nezdimizde küçücük kalmaya, ufalanmaya, çiğnenmeye mahkûmdur” dedi. “MHP, Kürt kardeşlerimizi karşımızda gösteren, kaleminden zehir damlayan her kim varsa hem bölücü hem de su katılmamış bir Türkiye düşmanıdır” ifadesini kullanan Bahçeli, Selvi’ye yönelik olarak “Bu kalem ve kılıç artığı şahsın MHP’ye tutumu bellidir. Peki AKP’ye dost mu, yoksa hasım mıdır?” ifadesini kullandı.

“KILIÇ ARTIĞI ŞAHSİYETİN…”

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ilgili bölümü şöyle: “Biz Selvi’nin soyisim olduğunu düşünürken, halt aramanın yanındaki küçük direkler olduğunu öğrenmiş olduk. Bu zatın şuursuz ve ucube sözleri bizim nezdimizde küçücük kalmaya, ufalanmaya, çiğnenmeye mahkumdur. MHP, Kürt kardeşlerimizi karşımızda gösteren, kaleminden zehir damlayan her kim varsa hem bölücü hem de su katılmamış bir Türkiye düşmanıdır. Bu kalem ve kılıç artığı şahsın MHP’ye tutumu bellidir. Peki AKP’ye dost mu, yoksa hasım mıdır?.. Kürt kökenli kardeşlerimiz, Türk milletinin asli, eşit ve onurlu fertleridir. Onlarsız gelecek hayallerimizin bir anlamı yoktur. Türk-Kürt arasında nifak sokan casustur, şerefsizdir, zalimlerin kuklası zulmün oyuncağıdır. Kandil’den gelen mesajları servis edenler, MHP’ye “Kürt karşıtı” elbisesi giyenler günahkardır. Şimdi anladınız mı Bay Selvi ve onun gibi düşünenler, Kürt kardeşlerimiz oyuna gelmeyecektir. Bu devletin herkese yetecek şefkatli eli vardır. Bölücülüğe hep beraber “Dur” diyelim, hainlere sırtımızı dönelim”

SELVİ YARGIYA GİDİYOR

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında ise Bahçeli’yi dava edeceğini yazdı. Bahçeli’nin dün sarf ettiği sözlere ilişkin “Şerefime söz söyletmem” başlıklı bir yazı kaleme alan tecrübeli gazeteci “Sayın Bahçeli, 2 Haziran 2015 tarihinde Elazığ'da, 3 Haziran 2015 tarihinde Kahramanmaraş'ta, 15 Haziran tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a yönelik olarak, utanç duyduğum için burada tekrarlamadığım ifadelerinize ise tepki göstermiş, ‘Küfürname' olarak nitelendirmiştim. Bugün de Sayın Bahçeli'nin kendime yakıştıramadığım ifadeleri için, “Kem söz sahibine aittir” diyorum. Şerefin ne olduğunu Sayın Bahçeli'den öğrenecek değilim. Ben şerefli bir adamım. Bedeli ne olursa olsun şerefim üzerine kimseye söz söyletmem. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile şahsımı hedef gösteren açıklaması ve yaptığı hakaretler için yüce Türk adaleti önünde hesaplaşacağım” diye yazdı.

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