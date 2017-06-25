Abdullah Gül’e Erdoğan’ın rahatsızlığı soruldu

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ramazan Bayramı namazını Marmara İlahiyat Camii’nde kıldı. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın namaz öncesi geçirdiği kısa süreli rahatsızlıkla ilgili, "Şüphesiz ki bu kadar yoğunluk, Ramazan'ın yorgunluğu ve yoğun programlar oluyor. Bu herkesin başına gelebilir, normal olarak karşılamak lazım. Bunlar küçük şeylerdir, Allah şifa verir" dedi.

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camii'nde kıldı. Cemaat, geniş güvenlik önlemleri alınan camiye üstleri aranarak girdi. Kılınan namazın ardından Gül, cemaatle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram namazı öncesi kısa süreli rahatsızlık geçirmesine ilişkin Abdullah Gül, “Yoğun bir tempoda herkesin başına gelebilir. Allah şifa versin” dedi.

“Bayram, ülkemize milletimizi ve tüm insanlığa hayırlar getirsin”

Bayram namazı çıkışı gazetecilere konuşan 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Mübarek Ramazan ayını bitirdik ve bayramı idrak ediyoruz bugün. Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayram, ülkemize milletimizi ve tüm insanlığa hayırlar getirsin. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bayramlar dayanışma, sevgi ve muhabbet günüdür. O bakımdan bütün milletimizin tekrar birbiri ile kucaklaşması, birbirinin değerini bilmesine vesile olacak günlerdir” dedi.

“Bu herkesin başına gelebilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süreli rahatsızlık geçirmesine ilişkin soruya ise Gül, “Şüphesiz ki bu kadar yoğunluk, Ramazan’ın yorgunluğu ve yoğun programlar oluyor. Bu herkesin başına gelebilir, normal olarak karşılamak lazım. Bunlar küçük şeylerdir, Allah şifa verir” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Abdullah Gül, vatandaşlarla bayramlaşarak camiden ayrıldı.