Abdüllatif Şener: Anayasa değişikliği paketi baştan sona ucube

AKP kurucularından Abdüllatif Şener, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliği paketini 'ucube'ye benzetti. MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise anayasa değişiklik paketinin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Milli nayasa Hareketi tarafından Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Konferans Salonu’nda ‘Milletin birliği için başkanlığa hayır’ konulu panel düzenlendi. Antalya Barosu eski başkanlarından Cengizhan Gököz’ün yönettiği panele, AKP kurucularından ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener, MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, eski TBMM başkanvekillerinden Milli Anayasa Hareketi Başkanı Hasan Korkmazcan, Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu ile CHP Uşak eski milletvekillerinden Dilek Akagün Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Yargıtay Cumhuriyet eski başkanlarından Vural Savaş ile CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın da izlediği panel, büyük ilgi gördü.

Abdüllatif Şener, başkanlık sistemini öngören anayasa değişiklik paketinin bu ülkede yaşayan hiç kimseye yararı olmadığını söyledi. Aksine bu paketin kabul edilmesi halinde bunun sorunlara yol açacağını ileri süren Şener, “Bir başkanlık sistemi değil, dünyada tanımlanmış bir sistem değil. Baştan sona ucube bir düzenlemeden ibarettir. Böyle bir düzenlemenin bu ülkede yaşayan hiçbir vatandaşa bir faydası da yoktur. Hiç kimsenin iş derdine, aş derdine, günlük sıkıntılarını çözüm getirebilecek bir özelliği olmadığı gibi, aksine bu ülkede yaşayan her vatandaşın ekonomik ve sosyal sorunlarını, problemlerini artıracak bir pakettir. Böyle bir düzenleme karşısında devlet sanki sorun üretme mekanizması haline dönüşecektir” dedi.

Bu değişiklik paketinin ülkeye de hiçbir faydası olmayacağını söyleyen Şener, bu paketin referandumda kabul edilmesi halinde Türkiye’nin demokratik yapısının ve kuvvetler ayrılığının ortadan kalkacağını iddia etti. Türkiye’de herkesin cebindeki paranın yüzde 30’unu devletin harcadığını belirten Şener, “Bunu tek bir kişi harcayacak ve siz bunun nereye harcandığını bilmeyeceksiniz. Çocuğunuza bile verdiğiniz parayı nereye harcadığını sorarken siz cebinizdeki paranın her yıl yüzde 30’unu harcayanlardan hesap soramayacaksınız” diye konuştu.

‘AK PARTİ’NİN PROGRAMINA AYKIRI’

Bu paketin AKP’nin parti programına da aykırı olduğunu ileri süren Şener, “Ak Parti’nin programında sürekli demokrasiye vurgu yapılır. Sürekli erkler ayrılığına vurgu yapılır. Ama bu paketin neresinden bakarsanız bakın tutulacak bir tarafı yok” dedi.

Ceyhan Mumcu ise anayasa değişiklik paketiyle ilgili sustukları için üniversitelerdeki akademisyenlere sitem ettiğini söyledi. CHP Uşak eski milletvekili Dilek Akagün Yılmaz ise halk oyuna sunulmak üzere TBMM’de bekletilen anayasa değişiklik paketiyle ilgili milletvekillerinin ettikleri yemine de sadık kalmayarak suç işlediklerini söyledi. Milletvekillerinin suç işlemeye devam ettiğini ileri süren Dilek Akagün Yılmaz, Anayasanın 6’ncı maddesine göre egemenliğin bir kişi veya zümreye devredilemeyeceğini söyledi. TCK’nın 309’uncu maddesine göre milletvekillerinin anayasayı ihlal suçu işlediğini kaydeden Dilek Akagün Yılmaz, “Bunlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını öngörmektedir. Bunlardan yargılanacaksınız sayın milletvekilleri” dedi.

Milli Anayasa Hareketi Başkanı Hasan Korkmazcan ise mevcut cumhurbaşkanının anayasa değişiklik paketiyle görevine devam edemeyeceğini iddia etti. MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da Anayasaya aykırı olarak anayasa çıkarılmaya çalışıldığını belirtti.

DHA