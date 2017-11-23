Ablasını ve yeğenlerini rehin alan firari: Hepsini öldürecektim

Adana’da polise teslim olmamak için ablasını ve iki yeğenini rehin alan cezaevi firarisi Fatih Kahya, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Firari hükümlünün polise verdiği ifadesinde "72 yıl hapis cezası almışım, her şeyi göze almıştım, polis beni zorla almasa teslim olmayacaktım, ben zaten ölmüşüm, cezaevinde çürüyecektim" dediği öğrenildi.

Adana'da polise teslim olmamak için ablasını ve iki yeğenini rehin alan cezaevi firarisi Fatih Kahya, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Gasp ve hırsızlık suçlarından hüküm giyip Niğde Cezaevi’nden 16 Eylül'de 35 ayrı suçtan 72 yıl 10 ay 27 günlük hapis cezasının onandığını öğrenince firar eden Fatih Kahya’nın, ablası Belgin Unutkan'ın (36) Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinde gizlendiği bilgisine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, operasyon yapıp firariyi etkisiz hale getirerek, rehin aldığı ablasını ve 2 yeğenini kurtarmıştı.

Firari hükümlü emniyete götürülüp ifadesi alındıkta sonra “polise mukavemet, adam yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Fatih Kahya tutuklandı.

Kahya’nın ifadesinde “72 yıl hapis cezası almışım, her şeyi göze almıştım, polis beni zorla almasa teslim olmayacaktım, ben zaten ölmüşüm, cezaevinde çürüyecektim. Herkesi öldürecektim” dediği öğrenildi.

İHA