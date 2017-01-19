Acı içinde yere yığıldılar…

İstanbul Cihangir'de her gün yaptığı gibi köpeğini gezdiren Merve Evren dehşeti yaşadı. Durup dururken köpeği inleyerek can çekişmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadan köpeğine yardım etmek için dokundu. Sonra o da acı çekerek yere yığıldı.

İstanbul Cihangir'de her gün yaptığı gibi köpeğini gezdiren Merve Evren dehşeti yaşadı. Durup dururken köpeği inleyerek can çekişmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadan köpeğine yardım etmek için dokundu. Sonra o da acı çekerek yere yığıldı.

Korkunç olay geçtiğimiz gün Beyoğlu Cihargir”de yaşandı. Hatun isimli köpeğini hava alması için dışarı çıkaran Merve Evren bir reklam tabelasının önünden geçerken dehşeti yaşadı. Kar ve yağmur sularının sokakları ıslattığı bir günde reklam tabelasından kaynaklanan elektrik kaçağı su ile birlikte kaldırıma yayıldı. Yüksek elektrik akımına ilk olarak köpeği kapıldı. Havlayarak, inleyerek yere yığılan köpek acılar içinde kıvranmaya başladı. Köpeğine yardım etmek isteyen Merve Evren de ona dokunduğu anda elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan köpek oracıkta can verdi. Sahibi Merve Evren ise köpeğinin can havliyle elini ısırdığını ve kendisinin ise elektrik akımından zor kurtulduğunu belirtiyor.

ÖĞRENCİLERİN GEÇİŞ GÜZERGAHI

Olayın gerçekleştiği köşenin hemen yanı başında ise okul var. Elektrik kaçağı olan reklam tabelasının yanından her gün yüzlerce öğrenci geçiyor. Mahalleli ise gelip geçeni uyarmak ve yaşanan bu dehşet olayı protesto etmek için tabelanın üzerine “elektrik kaçağı var” yazıyor. Her sabah belediye ekiplerinin sildiği yazıyı, mahalleli tekrar tabelaya yazıyor.

İHMALİ SAHİPLENEN YOK

Korkunç olayın ardından soruşturma başlatıldı. Olayın gerçekleştiği sokakta ise onlarca güvenlik kamerası var. Civardaki kafelerin güvenlik kameralarının açısı tam olarak olay yerini görmüyor. Ancak emniyetin mobese kamerası tam da elektrik çarpan tabelanın karşısında. Köpeğini kaybeden Merve Evren hukuk mücadelesi başlatacağını, ayrıca reklam panosu şirketi, Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Elektrik şirketinin ihmali sahiplenmediğini, suçu birbirlerinin üzerini attığını belirtiyor.