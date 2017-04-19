Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı: AÖL sınav sonuçları (19 NİSAN)

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen AÖL sınav sonuçlar belli oldu, Açık Lise sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte AÖL sınav sonuçları...

Açık Lise 2. dönem sınavları mart ayı içersinde gerçekleşti, liseyi dışarıdan bitirmeyi amaçlayan öğrenciler iyi sonuçlar almak için ter döktü. Sınav tarihinden birkaç gün sonra AÖL soru ve cevapları internetten yayınlanmıştı, geçtiğimiz günlerde ise sınav sonuçları açıklandı. AÖL sınav soru ve cevaplarını kontrol etmek için aşağıdaki AÖL soru ve cevapları linkine tıklayabilirsiniz, AÖL sonuçlarını kontrol etmek için ise AÖL sınav sonuç sorgulama sistemi yazısına tıklayabilirsiniz.

AÖL SORU VE CEVAPLARI

AÖL SINAV SONUÇ KONTROL SİSTEMİ

AÖL SINAV SONUÇLARI DUYURUSU

2016-2017 Öğretim Yılı 2. Dönem sınav sonuçları açıklanmıştır.

Mezun olan öğrencilerimiz ihtiyaç duymaları halinde Halk Eğitimi Merkez Müdürlüklerinden geçici mezuniyet belgelerini alabilirler.

Mezun olan öğrencilerin diplomaları 2(iki) ay içerisinde düzenlenip Koordinatör Halk Eğitimi Merkezlerine gönderilecektir. AÖL Sistemi üzerinden Mezuniyet İşlemleri menüsü altındaki Diploma Takip bağlantısına tıklayarak diplomanızın nereye gönderileceğini öğrenebilirsiniz.

Eğitimine devam eden öğrencilerin 08 – 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında bağlı oldukları Halk Eğitimi Merkezlerinden kayıt yenileme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileyen öğrencilerimizin ders seçimlerini kayıt yenileme süresince yapmaları zorunludur.

Ders seçerken öncelikle zorunlu ortak derslerinizi seçmek zorundasınız. Zorunlu ortak derslerinizi seçtikten sonra seçmeli derslerden de seçim yapabilirsiniz.

AÖL Sistemi üzerinden Ders seçerken 35(otuz beş) kredilik ders seçme hakkınızı doldurup doldurmadığınızı mutlaka kontrol ediniz. Yarım bırakılan ders seçimleri hiçbir şekilde sistem tarafından tamamlanmaz.

3. Dönem sınavları 1 – 2 Temmuz 2017tarihlerinde yapılacaktır. Özellikle askerlik görevini yapan öğrenciler başta olmak üzere bu tarihlerde nerede bulunacaksanız sınav merkezinizi kayıt yenileme süresince bu merkeze göre Bilgi Düzenleme menüsü altında yer alan Sınav İrtibat Merkezi ekranından yeniden güncelleyiniz.

Muaf olduğunuz derslerin kredisi alınmaz, bu dersleri isterseniz yeniden seçebilirsiniz. Başarılı olmanız durumunda kredisini kazanırsınız.