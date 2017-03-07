Acının üzerine 12 yıldır bitmeyen mücadele

Kuşadası'nda 2005 yılında bombalı terör saldırısında yaşamını yitiren Eda Okyay, Ufuk Yücedeniz, Deniz Tutum'un ailelerine, yerel mahkeme 70'şer bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Paralar ödendi, ancak 'devletin kusuru yok' itirazı üzerine ailelerin tazminatı iadesi gündeme geldi ve sorun 12 yıldır çözümlenmedi.

Kuşadası'nda 2005 yılında bombalı terör saldırısında yaşamını yitiren Eda Okyay, Ufuk Yücedeniz, Deniz Tutum'un ailelerine, yerel mahkeme 70'şer bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Paralar ödendi, ancak 'devletin kusuru yok' itirazı üzerine ailelerin tazminatı iadesi gündeme geldi ve sorun 12 yıldır çözümlenmedi.

Kuşadası’nda 16 Temmuz 2005 tarihinde Kadınlar Denizi’ne giden minibüse konulan bombanın patlatılmasıyla 21 yaşındaki Deniz Tutum, 23 yaşındaki Ufuk Yücedeniz, 24 yaşındaki Eda Okyay ile İrlandalı 17 yaşındaki Tana Whalen olay yerinde, İngiliz vatandaşı 21 yaşındaki Helyn Bennett de hastanede yaşamını yitirdi. Aynı olayda 13 kişi de yaralandı. Bombalı saldırıdan yaklaşık 9 ay sonra eylemi gerçekleştiren M.S.K., Elazığ’da yakalandı. İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan M.S.K., 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

TAZMİNAT KARARI 12 YILDA SONUÇLANMADI

Terör saldırısında can veren Deniz Tutum, Ufuk Yücedeniz ve Eda Okyay’ın aileleri, Aydın Valiliği’ne yaptıkları tazminat başvurusundan sonuç alamayınca 12 yıl önce Aydın İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Yerel mahkeme, ölenlerin ailelerine devletin 70’er bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Ailelere bu paralar ödendi. Ancak tazminat tutarını fazla bulan İçişleri Bakanlığı, Danıştay’a itirazda bulundu.

Dosyası inceleyen Danıştay 10’uncu Dairesi, terör saldırısında ‘Devletin hizmet kurusu bulunmadığı’ gerekçesiyle kararı bozdu ve tazminat ödenmesine gerek olmadığına hükmetti. Davaya yeniden bakan Aydın İdare Mahkemesi, bu kez Danıştay’ın bozma gerekçesine uydu, tazminat ödenmemesi kararı verdi. Yerel mahkemenin ilk kararının tam tersi yönde yeni bir karar vermesiyle yıkılan aileler, bu kez Danıştay’a itiraz başvurusunda bulundu.

Yaşamını yitiren gençler Eda Okyay, Ufuk Yücedeniz ile Deniz Tutum’un ailelerinin itirazlarını görüşen Danıştay 15’inci Dairesi, bu talebi reddetti. Kararla şoke olan aileler, Danıştay’a tekrar karar düzeltme isteminde bulundu. Ancak Eda Okyay’ın babası Azmi Okyay’ın yaptığı bu itiraz da Danıştay tarafından kabul edilmedi. Ufuk Yücedeniz ile Deniz Tutum’un ailelerinin itirazlarının ise halen Danıştay süreci devam ediyor. Bu itirazın da kabul edilmemesi halinde, devletin, 70 bin TL’yi, faiziyle birlikte geri alması gündeme gelecek.

İNGİLİZ VE İRLANDALI TURİSTLER İÇİN 4 MİLYON 370 BİN LİRA

İlk karardan sonra ödenen 70 bin TL’nin, olumsuz sonuç çıkması durumunda faiziyle geri isteneceğini göz önünde bulunduran Eda Okyay’ın ailesi de, paranın büyük bölümünü harcamadı, hesaplarında tuttu. Eda Okyay’ın babası Azmi Okyay, 12 yıldır verdiği hukuk mücadelesinde en son Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Okyay ailesi, Anayasa Mahkemesi’nin vereceği olumlu kararı umutla beklemeye başladı.

Aynı saldırıda ölen İngiliz turist Helyn Bennet ve İrlandalı Tana Whalen için devletin 1 milyon 200 bin paund (yaklaşık 4 milyon 370 bin lira) ödendiği de daha önce ailelerce ileri sürülmüştü. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

DHA