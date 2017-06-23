Açlık grevindeki Semih Özakça yürüyemiyor, Nuriye Gülmen kalkamıyor

Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in açlık grevinin 106. gününde. Ankara Barosu'nun cezaevinde ziyaret ettiği Gülmen ile Özakça’nın sağlık durumlarının daha da kritikleştiği açıklandı. Gülmen’in görüşe gelemediği, Özakça’nın ise tekerlekli sandalye ile geldiği ve konuşmakta zorlandığı kaydedildi.

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Erinç Sağkan ile Yönetim Kurulu üyeleri Av. Özgür Ökmen ve Av. Çağrı Ayhan Şenel, Olağanüstü Hal sürecinde ihraç edildikleri görevlerine dönebilmek için başlattıkları açlık grevinde 106. gününü geride bırakan Araştırma Görevlisi Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça'yı cezaevinde ziyaret etti.

“ÖZAKÇA KONUŞMAKTA ZORLANIYOR”

Ankara Barosu’ndan ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Sincan F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edilen ve sağlık durumu kritik seviyeye ulaştığı halde açlık grevini sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen; sağlık durumuna rağmen tutuklamaya itirazı reddedilen Semih Özakça’nın, yürümekte zorluk çektiği; tekerlekli sandalye ile görüşe geldiği; son derece bitkin olduğu ve konuşmakta zorlandığı gözlemlendi.

“GÜLMEN GÖRÜŞMEYE GELEMEDİ”

Sincan Kadın Cezaevi'nde tutuklu olan Nuriye Gülmen'le ise sağlık durumu nedeniyle yataktan kalkıp görüş yerine gelemediği için görüşme gerçekleştirilemedi.”