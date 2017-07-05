Adalet adliyede aranır diyorlar, hangi adliyede?

Celal Ülgen, SÖZCÜ soruşturmasındaki hukuk skandallarını tek tek açıklamaya devam ediyor. Ülgen önce arkadaşlarımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun’un tutukluluğuna itirazın “Deliller toplanmadı” denilerek reddedilmesini kamuoyuna duyurdu. Şimdi de SÖZCÜ Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’a yapılan akılalmaz hukuksuzluğu anlattı...

HUKUK SKANDALI 1

Mahkemeye göre Akbay hem örgüt üyesi hem de değil

BURAK AKBAY hakkında verilen yakalama kararında itham ve isnatlardan ilki ‘Örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'. İkincisi ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' şeklindedir. “Hem üye olma, hem de üye olmama” aynı anda olamayacağına göre soru şudur: Ortada kaç değişik örgüt olduğu iddia edilmektedir?

Ortada iki değişik örgüt iddiası olmadığına göre hem “Örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçu, hem de “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçuna birlikte cezalandırma istenemez. Olsa olsa “Örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan cezalandırma istenir. Ancak yaptırım için ise bu kanunun yollaması ile örgüt üyesi gibi yaptırıma tabi tutulması amacıyla 314/2'den bahsedebilirsiniz.

Ama o takdirde de 314/2 yani ‘Silahlı terör örgütüne üye olma suçu'nun işlendiğinden söz edemezsiniz. Ve bu engel yakalama kararı çıkarmanızı da engeller. Çünkü yakalama kararınızda CMK 100. maddeyi yani Katalog Suçları'nı gerekçe yapmış durumdasınız. 314/2 olmadığına göre ‘Örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' yani 220/7, katalog suçlar dışındadır. Ve tutuklama gerekçesi yapamazsınız.

Sizin hedefinizde aslında Burak Akbay ve SÖZCÜ var. Türkiye Demokrasisi size Burak Akbay'ı ve SÖZCÜ'yü yedirmez. İşte böyle hukuk garabeti yaşar ve sonra da ‘Ne yaptık?' diye şaşar kalırsınız. Kumpas size yakışıyor mu? Siz FETÖ'yü mü örnek aldınız?



HUKUK SKANDALI 2

Sulh Ceza Hakimi kendisinde ‘süper hakim' yetkisi gördü

CUMHURİYET savcısının sevk yazısında Burak Akbay için CMK'nın 94'üncü maddesi gereğince tutuklamaya yönelik yakalama talep edilmişti. Ancak mahkeme (8. Sulh Ceza) savcının bu talebinin yasaya uygun olmadığını belirterek daha önce ifadesi alınmayan kişiler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilemeyeceğini vurgulamış ve soruşturma savcısının bu isteminin hukuka uygun bulunmadığını tespit etmiştir.

Ancak savcının sevk yazısını eleştiren Sulh Ceza yargıcı bu kez kendisi büyük bir hukuk skandalına imza atarak CMK'da yer almayan bir biçimde yakalama kararı çıkarmıştır.

8. Sulh Ceza, ancak yakalama kararı verebileceği, hakkında yakalama kararı verilen kişi için yakalama kararı sonrası çıkarılacağı mahkeme yargıcına emir ve talimat veremeyeceği halde, “İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMAYARAK” gibi bir cümle kullanarak kendisinde süper yargıç yetkisi görmüştür.

Kimse süper yargıç değildir. Mahkemelere herkes güven duymalıdır. Yargıçlar da… Bir başka yargıcın nasıl karar vereceği seni neden ilgilendiriyor bay yargıç? Tutuklar ya da serbest bırakır size ne?

Savcı görevini yapmıyor diye tutukluluk olamaz

Adalet Yürüyüşü'ne katılan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski yargıcı Rıza Türmen, SÖZCÜ'ye yapılan algı operasyonu ve iki arkadaşımızın tutuklanması konusunu değerlendirirken, “Hukukun olmadığı bir yerde hukuku aramak boşuna'' ifadesini kullandı. Türmen, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

SİYASİ OPERASYON: Bu konu siyasi bir operasyon… Kendi sulh ceza hakimliklerini kurdular, onlara istediklerini yaptırıyorlar. Bu nedenle ‘Neden' ya da ‘Hukuka ne kadar uygun' gibi soruları sormak bu anlamda yanlış. Çünkü talimatla hareket ediliyor. Hukukun olmadığı yerde bir hukuk mücadelesi yapılmaya çalışılıyor.

GEREKÇE YOK: İki gazetecinin tutuklanmasının hiçbir gerekçesi doğru ve dürüst değil. Ne demek ‘Delilleri toplamadık.' Delilleri toplamak savcının görevidir. Savcı görevini yapmadı diye tutuklama olur mu? Savcı yıllarca delil toplamazsa, tutuklu mu kalacaklar? Tutuklama gerekçeleri gayet nettir, AİHM kararlarına bakarlarsa görürler.

Bu düzende korkusuz yaşama imkanımız yok

İstanbul Barosu eski Başkanı avukat Turgut Kazan, “Artık Türkiye'de hiç kimsenin korkusuz yaşama hakkı, imkanı yok'' dedi. Adalet Yürüyüşü'nde SÖZCÜ'nün sorularını cevaplayan Turgut Kazan şunları söyledi:

CİDDİ BİR SORUN: Türkiye'de çok ciddi bir yargı sorunu ve ciddi bir anayasasızlık sorunu yaşanıyor. Anayasa yok. Saray'da hazırlanan bir kararname ile tüm temel haklar askıya alınabiliyor, ihlal edilebiliyor. Dolayısıyla hiç kimsenin korkusuz yaşama hakkı yok. Çünkü Türkiye'de bir yargı güvencesi yok.

SÖZCÜ OPERASYONU: Türkiye'de hukuk devleti yok. Tutuklama gerekçeleri akla, gerçeğe aykırı diye tartışmanın bir anlamı da yok. Bugün kime kızıyorlar ya da kime kızacaklarsa… Sulh ceza hakimi tutuklar, hatta evinize, eşinizin yakınlarınızın pasaportuna bile el koyabilirler. Böyle bir düzende kimsenin, korkusuz yaşama imkanı yok. O yüzden adalet. Türkiye'nin çok ciddi bir bağımsız, kaliteli yargıya ihtiyacı var. Adaletsizlik AKP'lilerin de sorunudur.