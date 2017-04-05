Bozdağ’dan Feyzioğlu ve Tabibler Birliği’ne sert eleştiriler

Referandum günü yaklaştıkça evetçiler ve hayırcılar cephelerinde eleştirilerin boyutu da gittikçe sertleşiyor. Evet kampanyalarında yapılan görevi kötüye kullanma ve taraflılıkları görmezlikten gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'hayır' kampanyası yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Türk Tabibler Odası'nı sert dille eleştirdi. Bozdağ, başta partili olmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı işçi ve memur sendikalarının bazıları ile siyasetle ilgisi olmayan birçok kurumun evet kampanyalarını unuttu.

Adalet Bakanı Bakanı Bekir Bozdağ, “Sayın Feyzioğlu, kanuna göre ‘evet’ ‘hayır’ kampanyası yapamaz. Senin işin o değil ki. Sen işine bak. Bu ideolojik duvarları da yıkmak bizim ana vazifemiz” dedi. Bozdağ, Türk Tabipler Birliği için Tabiplerin hakkını hukukunu savunduğunu ben görmedim. Terör örgütlerinin gündemi neyse onların gündemi de o’ sözleri ile eleştirdi.

ERDOĞAN’A KURAL YOK

Anayasaya göre tarafsız olması gereken Erdoğan, ‘evet' kampanyası için devletin tüm imkanlarını kullanarak kampanya yürütmesi eşitlik kuralını baştan yıkmıştı. 17 Şubat ‘ta Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum startını Kahramanmaraş'ta vermiş birçok kentte değişik toplu açılışlar yaparak günde iki yada üç etkinlikle kampanyasını yürütmeye başlamıştı.

HAK-İŞ’İN ‘EVET’ KAMPANYASI DOLU DİZGİN

İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Yönetim Kurulu’nun bir toplantı yaptığını belirterek, “16 Nisan’da yapılacak referandumda ülkemizin menfaatleri için ‘evet’ oyu verme kararı aldık” açıklamasını 8 Mart’a yapmış, HAK-İŞ, 16 Mart’a da kampanyalarına başlamıştı. Sağduyulu bir kampanya yürüteceklerinin mesajını veren HAK İş İl Başkanı Mesut Gökdemir, “Bize düşen görev, milletimize bu değişikliği doğru, objektif bir şekilde anlatmaktır” demişti.

MEMUR-SEN DE EVETÇI ÇIKTI: İDEOLOJİK BİR SEÇİM OLARAK KABUL ETMİYORUZ

Memur Sen de kararını hemen vermiş ve 15 Temmuz’ta evet kampanyalarını başlamıştı. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kadın Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, halk oylamasına ilişkin, “Memur-Sen olarak Başkanlık Sistemi konusunda tercihimiz ‘evet’ dedik. Bunu siyasi ya da ideolojik bir seçim olarak kabul etmiyoruz. Bunun, tamamen vatan, millet, mazlumlar ve ümmet davası ve tercihi olduğuna inanıyoruz.” demişti.

TBB’YE İDEOLOJİ, TABİBLER BİRLİĞİNE TERÖRİST GÖNDERMESİ

Bozdağ, “Tabipler Birliği gibi bir yapı var. Tabiplerin hakkını, hukukunu savunduğunu ben görmedim. Terör örgütlerinin gündemi neyse onların gündemi de o” diye konuştu. Dünya Avukatlar Günü nedeniyle Maltepe’de bir grup hukukçuyla kahvaltıda bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum için ‘hayır’ kampanyası yapan Türkiye

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu eleştirdi. Türkiye Barolar Birliği için, ” Alternatif CHP Genel Merkezi”, Feyzioğlu için de ” Alternatif CHP Genel Başkanı olarak çalışıyor” diyen Bozdağ, Türkiye Barolar Birliği’nin ideolojik hareket ettiğini söyledi.

İktidarları boyunca Vedat Ahsen Coşar hariç bütün barolar birliği başkanlarının hiçbir farkının olmadığını söyleyen Bakan Bozdağ, “Sayın Feyzioğlu, kanuna göre ‘evet’ ‘hayır’ kampanyası yapamaz. Senin işin o değil ki. Sen işine bak. Bu ideolojik duvarları da yıkmak bizim ana vazifemiz” diye onuştu.

TABİPLER BİRLİĞİNE DE ELEŞTİRİ

Benzer bir eleştiriyi Türk Tabipler Birliği için de yapan Bozdağ, “Tabipler Birliği gibi bir yapı var. Tabiplerin hakkını, hukukunu savunduğunu ben görmedim. Terör örgütlerinin gündemi neyse onların gündemi de o. Ben anlamakta zorlanıyorum. Allah rızası için birgün Türkiye’de ‘Tabiplerin şu derdi, şu sıkıntısı var’ diye çıkıp konuşun” şeklinde konuştu.