Adalet Bakanı Gül: KHK sadece 15 ve 16 Temmuz’u kapsıyor

Kamuoyunda büyük tartışmaya neden olan 696 sayılı KHK'nın 121. maddesindeki “terör eylemlerini bastıran kişilerin cezai sorumluluğu olmamasına" ilişkin ifadeyle ilgili açıklamalar üst üste gelmeye devam ediyor. AKP Sözcü Mahir Ünal'ın açıklama yaptığı sırada bir açıklama da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Gül, "KHK yalnızca 15-16 Temmuz günlerini kapsamaktadır" dedi.

Bakan Gül’ün açıklaması özetle şu şekilde:

“O gün 80 milyon demokrasi için, Cumhuriyet için, ülkemizin bağımsızlığı için gayret eden vatandaşlarımız vardı sokaklarda, meydanlarda. Şimdi bunlara karşı yarın ‘siz demokrasiyi, ülkeyi korurken 10 lira, 50 lira şuraya zarar verdiniz. Belediyenin önünde, Genelkurmay'ın önünde şu eşyaya zarar verdiniz, şu araca zarar verdiniz' diye evine haciz mi gitsin? Cezasızlık 15-16 Temmuz ile sınırlıdır. Burada elbet ifadeyle ilgili uygulamada farklı eksiklikler ya da yargılamada farklı bir tavır veyahut durum ortaya çıkarsa, elbette lafzi anlamda metindeki ifadeler değiştirilebilir. Ama çıkartılan hükümetimizin bu konuda iradesi muradı, kapsamı bu şekildedir. Bunun ötesinde yorumlar yapmak art niyetlidir.”