Adalet Bakanlığı: Cezaevlerinde 470’i tutuklu, 28’i hükümlü 498 IŞID’li var

ADALET Bakanlığı Türkiye'deki cezaevlerinde 470'i tutuklu, 28'i hükümlü toplam 498 DEAŞ'lının olduğunu açıkladı.

Bakanlık CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin sorusu üzerine Türkiye’deki cezaevlerinde terör suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan yabancı uyrukluların sayısını açıkladı. 2017 verilerine göre Türkiye’deki hapishanelerde 4 bin 704 yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlünün olduğu ifade edildi. Bu oranın tutuklu ve hükümlü sayısının yüzde 2’sine tekabül ettiği bildirildi. Terör suçundan cezaevinde bulunan yabancıların ise, terörden hüküm giyenlerin yüzde 16’sını oluşturduğu kaydedildi.

Terör suçundan hüküm giyen yabancıların ise yüzde 64’ü IŞİD’lilerden oluşuyor. Cezaevlerinde şu an 470’i tutuklu, 28’i hükümlü toplam 498 IŞİD üyesi var. 12-17 yaş arasında 15 yabancı uyruklu çocuğun IŞİD mensubu olduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtilen açıklamada, 18-21 yaş arasında 65’i tutuklu 5’i hükümlü toplam 70, 21 yaş ve üstünde ise 390’ı tutuklu 23’ü hükümlü toplam 413 IŞİD üyesinin olduğu belirtildi.

Cezaevlerinde yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlü sayısının 8 yılda yüzde 150 oranında arttığı belirtildi. Bakanlık verileri, son 8 yılda adli suçlar nedeniyle cezaevine giren yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlü sayısında da yüzde 109 oranında artış olduğunu gösterdi. 2009 yılında Türkiye’deki cezaevlerinde terör nedeniyle 17’si hükümlü 40 mahkum bulunurken bu sayı 2017 yılında 775’e ulaştı. DHA