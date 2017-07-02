Adalet için 44 derecede yürüdüler

Muğla'nın Bodrum İlçesi, Gümüşlük Mahallesi'nde 44 derece sıcakta gerçekleştirilen Adalet Yürüyüşü 4 saat sürdü. Turgutreis Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşe bazı tatilciler de alkışlarla destek verdi.

Muğla’nın Bodrum İlçesi, Gümüşlük Mahallesi’nde 44 derece sıcakta gerçekleştirilen Adalet Yürüyüşü 4 saat sürdü. Turgutreis Mahallesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşe bazı tatilciler de alkışlarla destek verdi.

Gümüşlük Mahallesi’nde, dün öğleden sonra başlatılan Adalet Yürüyüşü’ne yaklaşık 400 kişi katıldı. Aralarından Gümüşlük Çevre Platformu üyelerinin de bulunduğu yürüyüş Gümüşlük ile Turgutreis Mahalleri arasındaki 5 kilometrelik güzergahta yapıldı. Yürüyüşe katılanlar plajların yakınından geçerlerken gören tatilciler de alkışlarla, yoldan geçen araç sürücüleri ise korna çalarak destek verdi. Kimi tatilciler de gruba katılıp, 300- 400 metre kadar birlikte yürüdü. ‘Adalet’ yazılı dövizleri taşıyan grup, yol boyunca sık sıkı ‘Hak- Hukuk- Adalet’ sloganı atttı. 4 saat süren yürüyüş, Turgutreis Mahallesi Atatürk Meydanı’nda sona erdi.

Gümüşlük Çevre Kültür ve Sanat Derneği Başkanı İbrahim Hakkı Zırh yaptığı konuşmada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve her geçen gün çığ gibi büyüyen Adalet Yürüyüşü’ne Bodrum’dan ses ve destek vermek istedik, Aşırı sıcağa rağmen katılım ve görenlerin yoğun desteği ile karşılaştık. İsteğimiz herkes için eşit adalet duygusunun oluşmasını sağlamak. Herkes için eşit ve hızlı bir adalet istiyoruz” dedi. DHA