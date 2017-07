Adalet Mitingi canlı izle (Adalet Yürüyüşü canlı yayın)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde 24 gün önce Ankara'da başlayan Adalet Yürüyüşü, bugün İstanbul'da sona eriyor. Sözcü TV ekipleri de miting heyecanını an be an siz okuyucularımızla paylaşıyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu son 3 kilometrelik yolu yürümek için yola çıktı. Kendisine CHP milletvekilleri de eşlik ediyor... İşte Adalet Yürüyüşü ve Adalet Mitingi canlı yayını...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 gündür devam eden Adalet Yürüyüşü bugün son buluyor. Kılıçdaroğlu, onbinlerce vatandaşla buluşmak için Maltepe’de Adalet Mitingi’ne yürüyor. Sözcü Adalet Mitingi’ni canlı yayınlıyor. İşte Adalet Mitingi canlı yayını…

ADALET YÜRÜYÜŞÜ CANLI YAYIN:

ADALET MİTİNGİ CANLI YAYIN