Adalet Yürüyüşü nerede bitecek? Adalet Buluşması miting alanına nasıl ulaşılacak?

Adalet Yürüyüşü günlerdir devam ederken büyük buluşma için beklenen zaman geliyor. Bir buçuk milyon kişinin beklendiği Adalet Buluşması nerede yapılacak? Alana girişlerin öğleden sonra yapılacağı açıklandı.

Adalet Yürüyüşü ne zaman bitecek, Adalet Yürüyüşü sonunda yapılacak büyük miting nerede gerçekleşecek soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adalet Buluşması adı verilen miting hakkında vatandaşların merak ettiği detayları CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat açıkladı.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ NE ZAMAN İSTANBUL’DA OLACAK?

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, “Genel başkanımız yarın saat 11-11.30 saatleri arasında Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yapmış olacak” dedi. Canpolat, Kılıçdaroğlu'nun pazar günü Dragos'tan miting alanına yaklaşık 3 kilometre yürüyerek geleceğini ifade etti.

ADALET MİTİNGİ SAAT KAÇTA?

Cemal Canpolat, “İstanbul'da 958 mahalleden Maltepe'ye araç kaldıracağız. Ulaşımla ilgili il örgütü olarak bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Yaklaşık 3 bin araç mahallelerden kalkarak buraya gelmiş olacak.

Pazar günü yapacağımız ‘Adalet Buluşması' için bu alanda en az 1.5 milyon yurttaşımız olacak. Alana girişler saat 15.00 itibariyle başlayacak. Deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından girişi yapılacak. Sahne 80 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak” şeklinde konuştu.