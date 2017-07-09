Adalet Yürüyüşü'nde yüzbinler buluştu

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Maltepe'deki Adalet mitingine beklenenin çok üzerinde bir katılım oldu.
Miting alanında kürsüye çıkan Barış Bozkurt, "Bugün, burada sizlerin sayesinde ben de bir rekor gerçekleştiriyorum. Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yapıyorum" diye seslendi.
Alana doğru, polis aramasından geçenlerden çok daha fazla vatandaşın yürüdüğü görülüyor.
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