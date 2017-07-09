Adalet yürüyüşünde yirmi beşinci ve son gün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülük ettiği tarihi Adalet Yürüyüşü dün 'hedef noktasına' 3 kilometre kala Kartal’daki Dragos Arkeolojik Kazı Alanı’nda noktalandı. Kılıçdaroğlu bugün 3 kilometrelik son mesafeyi tek başına yürüyecek ve Maltepe'deki büyük Adalet Buluşması'na katılacak.

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, bugün sona eriyor. 24 günde 417 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu, bugün Dragos-Maltepe arasındaki son 3 kilometreyi yürüyecek.

KURMAYLARI DA EŞLİK EDECEK

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve kurmayları dün gece Kartal Dragos’taki kamp alanında son durumu masaya yatırmak için bir toplantı yaptı. Toplantıdan Kılıçdaroğlu'na milletvekillerinin de eşlik etmesi kararı çıktı. Edinilen bilgiye göre CHP lideri ve milletvekilleri Maltepe'deki alana saat 16:30'da Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'ndan yürümeye başlayacak. CHP heyeti 17:30 sıralarında ise Maltepe’deki büyük Adalet Buluşması’na katılacak. CHP lideri burada kürsüye gelerek konuşma yapacak.

BÜYÜK BULUŞMA 18:00’DE

1 buçuk milyon kişinin beklendiği ve saat 18:00’de başlayacak mitingde, sadece Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ve ‘Adalet’ pankartları açılacak.

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ENİS BERBEROĞLU ZİYARETİ

Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin önümüzdeki Salı veya Çarşamba günü Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu'nu ziyaret edeceği öğrenildi.

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