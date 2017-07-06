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Adalet Yürüyüşü’ne tehlikeli provokasyon! CHP’den çok sert yanıt

Sosyal medyada Adalet Yürüyüşü’ne yönelik provokasyonlar artarak sürüyor. Bu kez sosyal medyada kendisini Anadolu Ajansı’nda foto muhabir olarak tanıtan bir kişinin montajlı görselleri ortalığı karıştırdı.

22:516 Temmuz 2017
Gündem
Adalet Yürüyüşü’ne tehlikeli provokasyon! CHP’den çok sert yanıt
Sosyal medyada Adalet Yürüyüşü’ne yönelik provokasyonlar artarak sürüyor. Bu kez sosyal medyada kendisini Anadolu Ajansı’nda foto muhabir olarak tanıtan bir kişinin montajlı görselleri ortalığı karıştırdı.

Tufan Güneş ismindeki Twitter hesabından silahlı militanların ellerinde “Adalet” yazan dövizler tuttuğunu gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Tufan Güneş, “Teröristler sözde adalet istiyor. Yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz” ifadelerini kullandı.

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Profilinde “Foto muhabiri – Anadolu Ajansı” yazan hesaptan paylaşılan fotoğraflara büyük tepki gösterildi.

CHP’DEN SERT TEPKİ

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Bu provokatör hakkında gerekli işlemi yapmaya çağırıyorum! @NumanKurtulmus Alçaklığın hesabını yargı önünde de vereceksin” diye yazdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de Güneş’le ilgili sosyal medyanın gündemine oturan bir paylaşımda bulundu.

Aksünger, “IQ’su ayakkabı numarasından küçük olan AA muhabiri utanmadan bunu paylaşmış… Hadi photoshopu anlamadın, bu sıcakta mont mu giyilir, aptal.!” ifadelerini kullandı.

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ANADOLU AJANSI’NDAN AÇIKLAMA

Haberlerin ardından Anadolu Ajansı’nda ise konuyla ilgili  açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

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Son güncelleme: 23:2406.07.2017
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