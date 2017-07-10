CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde yürüyüşe başlayan adalet kortejinin son durağı İstanbul Maltepe oldu.

Türkiye açısından tarihi bir nitelik taşıyan Adalet Yürüyüşü sona erdi. 15 Haziran Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde yürüyüşe başlayan adalet kortejinin son durağı İstanbul Maltepe oldu. Yürüyüşün başladığı 15 Haziran tarihinden bugüne kadar birçok önemli gelişme yaşandı. Gün geçtikçe daha çok ses getiren yürüyüşe Türkiye’nin dört bir yanından binlerce insan katılım sağladı. Katılımın ve etkinin büyümesiyle birlikte yürüyüş çeşitli provokasyonların da hedefi oldu. Adalet Yürüyüşü’nde yaşanan dikkat çekici gelişmeleri “Adalet Yürüyüşü’nün 10 kilometre taşı” başlığıyla sizler için derledik.

TARİHİ YÜRÜYÜŞ ANKARA GÜVENPARK’TA BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlatılan Adalet Yürüyüşü, 15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’ta başladı. Parkta yaptığı açıklamada “Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür” ifadesini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN İLK AÇIKLAMA: ‘SOKAKTA ADALET ARANMAZ’

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’da yaptığı açıklamada Adalet Yürüyüşü ile ilgili olarak, “Sokakta adalet aranmaz, Kılıçdaroğlu kendisine eziyet ediyor” dedi. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, “Ben ‘Enis Berberoğlu’nu ziyarete gidiyor’ diye duydum. Oraya gitmek için, bu sıcakta, mübarek ramazan günü yürümeye lüzum yok ki. Hızlı trenle gidebilir, hem de hızlı trene binmiş olur. Niye eziyet ediyor kendine? Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devletidir” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ‘TAHRİKLERE KAPILMAYIN’ MESAJI

Adalet Yürüyüşü’nün 5. gününde Kemal Kılıçdaroğlu, “tahriklere kapılmayın” mesajı verdi. Kızılcahamam Bulak Köyü’ndeki mola esnasında konuşan Kılıçdaroğlu, “Bizi kızdırmak isteyenler olabilir. Canları sağolsun. Ben inatla adalet için yürüyeceğim. 80 milyon için…” ifadelerini kullandı.

PROVOKASYONLARA KARŞI ÖNLEM

Adalet Yürüyüşü’nün 12. gününde yürüyüşe katılanlar ve yoldan geçen bazı sürücüler arasında gerginlik çıkması üzerine provokasyonları önleyici bir karar alındı. MYK üyelerinin yaptığı toplantıda, provokasyonları önlemek amacıyla görevli yeleği giyecek 25 milletvekilinin kortejde aralara yerleştirilmesine karar verildi.

KAMP ALANINA BİR KAMYON GÜBRE DÖKTÜLER

Yürüyüşün 13. gününün gecesinde Serdar A. adlı şahıs tarafından Düzce’deki kamp alanının önüne bir kamyon gübre döküldü. Yola gübre döken kamyon sürücüsünün, olayı gerçekleştirirken çektiği görüntüyü “Bizde misafire ikramda bulunmamak ayıptır” notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Sabah saatlerinde Serdar A. ve iki arkadaşının yakalandığı haberi geldi. Gözaltına alınan İlhami Ç., Serdar Arslan S. ile Serdar A.'nın ‘çevreyi kasten kirletmek' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

YOL ÜZERİNDE MERME KOVANI BULUNDU

14. günde güzergâh üzerinde bulunan mermi kovanı panik yarattı. Yürüyüşe katılanlar tarafından yapılan açıklamada, mermilerin yoldan geçen bir arabadan atıldığı belirtildi. Sonrasında polislerin olayla ilgili inceleme yaptığı ifade edildi.

1 KİLOMETRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 17. gününde yaptığı açıklamada, “kimlik ayrımı, inanç ayrımı, yaşam tarzı ayrımı yapmaksızın huzur içinde kardeşçe yaşayalım” mesajı verdi. Yürüyüşte açılan 1 kilometrelik Türk bayrağı Adalet Yürüyüşü’nün 17. gününe damga vurdu. Antikapitalist Müslümanlar tarafından yürüyüşe verilen destek de dikkat çekti.

MADIMAK’TA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN ANMA TÖRENİ

Yürüyüşün 18. günü Madımak Katliamı’nın yıldönümü olan 2 Temmuz tarihine denk geldi. Bu vesileyle Madımak’ta hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleştirildi. Katliamda kayatını kaybedenler adına adalet talebinde bulunuldu.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPAN 6 IŞİD ÜYESİ YAKALANDI

Adalet Yürüyüşü’ne saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin IŞİD mensubu olduğu iddia edildi. Yürüyüşün 21. gününde yakalanan şüpheliler, korteje 40 kilometre uzaklıkta yapılan operasyon sonucu ele geçirildi.

KILIÇDAROĞLU, GANDHI’NİN REKORUNU KIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mahatma Gandhi’nin 600 bin adımlık rekorunu geride bıraktı. Kortej 7 Temmuz Cuma günü yürüyüşün 23. gününde İstanbul sınırına ulaştı. Böylece 15 Haziran’dan beri yürüyen Kılıçdaroğlu, Gandhi’nin rekorunu kırmış oldu. 25 gün süren Adalet Yürüyüşü, İstanbul Maltepe’de yapılan ‘Adalet Mitingi’ ile sona erdi. Kılıçdaroğlu öncülüğünde yürüyen korteji Maltepe’de milyonlar karşıladı.