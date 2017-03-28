Adana’da katliam: 5 ölü

Adana'nın Kozan İlçesi'nde 1'i çocuk 5 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Adana'nın Kozan İlçesi'nde 1'i çocuk 5 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Çokak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Mehmet Doğan, imam nikahlı eşi Ayşe Ayrancı’yı da yanına alarak akşam saatlerinde ağabeyi Hüseyin Doğan’ın evine misafirliğe gitti. Doğan kardeşler evin salonunda oturdukları sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tüfekli saldırısına uğradı.



Saldırıda, Hüseyin Doğan, imam nikahlı eşi Fatma Yavuz, oğlu Hakkı Doğan (8), kardeşi Mehmet Doğan, kardeşinin imam nikahlı eşi Ayşe Ayrancı vuruldu, Yavuz’un oğlu 20 yaşındaki Görkem Temizkan ise şans eseri olayda yara almadan kurtuldu. Temizkan’ın evden kaçarak komşularına durumu bildirmesi üzerine jandarma ve 112 Acil’e haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 5 kişinin öldüğü belirlendi.

Cinayetin kim veya kimler tarafından işlendiğini tespit etmek çalışma başlatan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.

DHA