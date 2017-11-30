Adana’da korkunç cinayet! Karısı tarafından defalarca bıçaklandı

Adana’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77052 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Seviner (41) boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğba Seviner'in (32) yanına gitti. Aralarında çıkan tartışma sonrasında Tuğba Seviner'in yanında bulunan ve ellerinde bıçak olan Özer A. (50) ile Ali K. (29) olaya müdahil oldu. Tartışmanın büyümesiyle Özer A. ve Ali K., Uğur Seviner'i darp etmeye başladı.

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Daha sonra Tuğba Seviner boşanma aşamasındaki eşi Uğur Seviner'i boğazından 3 kere bıçakladı. Uğur Seviner kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Tuğba Seviner, Özer A. ve Ali K.'yi gözaltına aldı. Uğur Seviner ise ambulansa Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. İHA