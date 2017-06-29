Adana’da motosiklet kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Adana ve Ceyhan’da meydana gelen kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı

İlk kaza Ceyhan ilçesinde yaşandı. 06 BN 4198 plakalı otomobil, Bölge Trafik Kavşağı yakınında önce Veysel Turan (25) idaresindeki 01 VT 914 plakalı motosiklete, daha sonra Ömer Faruk Öztürk’ün kullandığı 01 V 1477 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücülerinden Veysel Turan ve arkasında bulunan Halil Kale (33) ile diğer motosikletin sürücüsü Ömer Faruk Öztürk yaralandı. Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Turan ve Kale tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İkinci kaza ise Adana kent merkezinde meydana geldi. Merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Bulvarı ile Ramazanoğlu Caddesi’nin kesiştiği kavşakta Çetin Bingöl’ün (27) kullandığı 34 VMR 75 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kavşakta Halit Sönmez yönetimindeki 34 BU 0749 plakalı hafif ticari aracın arka tamponuna çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Bingöl ile yolcu konumundaki Ercan Kurt, yola savrulurken, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Ağır yaralanan Kurt, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çok kan kaybeden ve başından ağır darbe aldığı belirtilen Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulansın beklendiği sırada kendisinin de sağlık çalışanı olduğunu belirten motosiklet sürücüsü Bingöl, bilincini kaybetmemek için vatandaşların kendisiyle konuşmasını istedi. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı Çetin Bingöl tedavi altına alındı.