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Refüje çarpan otomobil takla attı! 1 yaralı

Adana’da bir otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu kadın sürücü yaralandı.

06:3313 Aralık 2017
Gündem
Refüje çarpan otomobil takla attı! 1 yaralı
Adana’da bir otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Yüreğir İlçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem Tulun idaresindeki 01 EFH 76 plakalı otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü yitiren Tulun otomobiliyle takla attı.

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Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar Tulun'u aracın içerisinden çıkarttı. Tulun sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tulun tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İHA

Son güncelleme: 06:3713.12.2017
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