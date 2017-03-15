Adana’da PKK’ya yönelik operasyon: 38 gözaltı

Adana’da, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 18’i çocuk toplam 38 kişi gözaltına alındı.

Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Barbaros, Hürriyet, Şakirpaşa, ve Ova mahallerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti 500 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'38 kişi gözaltına alındı'

TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin desteği ile önceden belirlenen 40 farklı adrese baskın yapıldı. Mahalleye önce zırhlı araçlar ve ellerinde uzun namlulu silahlarıyla özel hareket ekipleri girip geniş güvenlik önlemi aldılar, ardından da koçbaşlarıyla kapılara kırılarak söz konusu evlere girildi. Evleri arayan polis, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda 18'i çocuk toplam 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

‘TOMA'lı önlem'

Hürriyet Mahallesinde, Çevik Kuvvet polisleri TOMA ile mahalle girişinde bekleyerek yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik Kuvvet polisleri, mahalleye girmek isteyen araçları kontrol ettikten sonra yollarına gitmesine izin verirken, vatandaşlarında üstleri arandı.

Öte yandan baskın düzenlenen evlerde, 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

İHA