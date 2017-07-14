Adana’da tutuklanan FETÖ ablaları ‘zeka avcısı’ çıktı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 kadından 5'i tutuklandı. Cezaevine gönderilen zanlıların, zeki ve çalışkan öğrencileri saptayıp, örgüte kazandıran, 'zeka avcısı ablalar' olduğu öğrenildi.

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 kadından 5’i tutuklandı. Cezaevine gönderilen zanlıların, zeki ve çalışkan öğrencileri saptayıp, örgüte kazandıran, ‘zeka avcısı ablalar’ olduğu öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Haziran’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ve ‘ByLock’ kullandığı öne sürülen çok sayıda kişinin evine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda kamu personeli, polis ve ev kadını 9’u kadın 26 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5’i kadın 19 kişi tutuklandı, 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ’NÜN ZEKA AVCISI ABLALARI

Tutuklanan kadınlar S.A., N.D., S.B., H.S. ve T.E.U.’nun örgütünün ‘zeka avcı ablalar’ olduğu ortaya çıktı. Örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ üzerinden yazıştıkları anlaşılan kadınların, çevrelerindeki zeki ve çalışkan öğrencileri belirlediği anlaşıldı. Ablaların, zeki çocukları bulup, aileleriyle görüşüp, ikna ederek örgütün dershanelerine ve evlerine kazandırdığı belirlendi. Ablaların ayrıca çocuklara örgütün propagandasını yapıp ihtiyaçlarını temin edilmesine çaba gösterdiği, bazı günlerde FETÖ/PDY’nin ele başı Fetullah Gülen’in kasetlerini dinlettiği, üniversiteden sonra çeşitli devlet dairelerinde kritik görevlere atmasını sağladığı ortaya çıktı. Tutuklanan ‘abi’lerin de kripto elemanı olduğu ve cemaat evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için himmet topladıkları anlaşıldı.

DHA