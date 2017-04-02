Adana’da yasak aşk cinayeti!

Adana’da eşiyle boşanma aşamasında olduğu kadının 23 yaşındaki kayınbiraderi Murat Aygün’ü tabancayla öldürdüğü iddia edilen Küçükdikili Mahallesi Muhtarı Metin Gündüz, cinayeti kardeşi Nezir Gündüz’ün işlediğini ileri sürdü. Muhtar ve kardeşi çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Adana’da eşiyle boşanma aşamasında olduğu kadının 23 yaşındaki kayınbiraderi Murat Aygün’ü tabancayla öldürdüğü iddia edilen Küçükdikili Mahallesi Muhtarı Metin Gündüz, cinayeti kardeşi Nezir Gündüz’ün işlediğini ileri sürdü. Muhtar ve kardeşi çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Olay önceki gün Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Kavaklı Mahallesi 10038 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Murat Aygün'ün ağabeyi Şehmuz Aygün'ün eşi M.A., muhtar Metin Gündüz ile 8 aydan beri gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Bu ilişkiyi öğrenen Şehmuz Aygün, eşine boşanma davası açtı.

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Boşanma davasının sürdüğü öğrenilirken, önceki gün muhtar Metin Gündüz, otomobiliyle giderken yolda karşılaştığı Aygün kardeşlere küfür etti. Murat Aygün'ün üzerine geldiğini gören Metin Gündüz, ruhsatsız silahını çekerek ateş etti. Karnından ağır yaralanan Murat Aygün, kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan zanlı Metin Gündüz ile kardeşi Nezir polis tarafından yakalandı.

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Bu sırada muhtarın aynı mahallede bulunan evi kimliği belirsiz kişiler tarafından 2 kez kundaklandı. Muhtar sorgusunda cinayeti kendisinin değil, kardeşinin işlediğini ileri sürdü. Emniyetteki sorgularının ardından çelik yelek giydirilen muhtar ve kardeşi geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık raporu için Adli Tıp Birimi'ne daha sonra adliyeye sevk edildiler.