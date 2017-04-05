ADD üyelerine cami hoparlöründen anons şoku!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin kırsal mahallerini gezip, anayasa değişikliği ve refrandum hakkında köylülerle konuşup, sorunlarını dinleyen Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ayvalık Şubesi üyelerinin, Çamoba Mahallesi'nde, köyün eski bekçisi olan bir kişi tarafından "Köye yabancılar girdi, kapınızı açmayın" anonsuyla karşılandığı iddia edildi. ADD Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, yaşadıklarının Türk köylüsünün misafirperverliğine yakışmayacak bir davranış olduğunu söyledi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi üyeleri, kırsal mahallelere yönelik bir süre önce çalışma başlattı. Uzman doktor, diş hekimi, ziraat mühendisi, hukukçu ve veteriner gibi çeşitli meslek mensuplarından üyelerin oluşturduğu grup, Ayvalık’ın kırsal mahallerine giderek köylülerin sorunlarını dinleyip, referandum için ‘hayır’ oyu vermelerini istedi. Bu çalışmalar kapsamında geçen 28 Mart’ta Çamoba Mahallesi’ne giden Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi üyeleri, burada cami hoparlörlerinden “Köye yabancılar girdi, kapınızı açmayın” anonsunu duyunca şoke oldu. Anonsun köyün eski bekçisi tarafından yapıldığı belirlendi.

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“TÜRK KÖYLÜSÜNÜN MİSAFİRPERVERLİĞİNE YAKIŞMAYACAK DAVRANIŞ”

Olaya tepki gösteren ADD Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, yaşadıklarının Türk köylüsünün misafirperverliğine yakışmayacak bir davranış olduğunu söyledi. Olayı anlatan Üzgeç şunları söyledi:

“Biz kırsal mahallere parti bayraklarıyla gitmiyoruz. Yönetim olarak geçen yıl aldığımız karar gereği kırsal mahallerimizin çeşitli sorunlarını çözmeyi amaçlıyoruz. Ayvalık’ın 16 kırsal mahallede yürüttüğümüz çalışmalarda ilk kez böyle bir uygulamaya maruz kaldık. Korumakla yükümlü olduğumuz cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkeleri eğer tehdit altındaysa bunları halkımıza anlatmak da bizlerin öncelikli görevi. Hükümet, ayrıştırıcı dili sayesinde 15 yıldır iktidarını korumaya çalışıyor. Köylülerin büyük baskı altında olduğunu gözlemliyoruz. Kimi yaşlılar, ‘evet’ çıkmazsa engelli ve düşkün maaşlarının kesileceğinden korkuyorlar. Biz de onlara gerçekleri anlatmaya gayret ediyoruz. O gün de mahaleye gittiğimiz minibüsümüzde Atatürkçü Düşünce Derneği’nin logosu vardı, pankartı asılıydı. ‘Okumamış olabilirler’ diyerek, anonsun geldiği camiye doğru yöneldik. Atatürkçü Düşünce Derneği’nden geliyoruz. 18 maddelik anayasa değişikliği konusunda bilgi vermeye geldik dedik. Bunun üzerine anonsu yapan kişi, ‘İnsan bir yere geldiğinde selam vererek gelir’ dedi. Biz de selam verdiğimizi söyledik. Anayasada yapılacak değişikliği savunduklarını belirtti. Buna da ‘Tabii ki savunabilirsiniz, birileri evet, birileri de hayır diyecek’ diyerek karşılık verip, ‘Biz, sizin düşmanınız’ değiliz dedik. ‘Siz Ayvalık’a, Çamlık’a geldinizde muhtarı arayıp, haber mi veriyorsunuz? Biz birçok yere program dahilinde gidiyoruz. Ancak, bu program kapsamında bir, iki eksiğimiz oldu. İnsanlar toplansın diye haber veremedik’ dedik. Bunun üzerine köylüler, ‘Herkes bağda, bahçede. Evlerde kimse yok, Bir hırsızlık olsa kim verecek bunun hesabını’ diyerek endişelerini dile getirdiler. Tabii ki kendilerine göre endişelerinde haklı olabilirler, ancak şunu merak ediyorum; acaba, ‘evet’ diyecek olan gruplar da gittiğinde aynı camiden bu şekilde anons yapılıyor mu?”

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Çamoba Köyü Muhtarı Mehmet Aygören ise olayın yaşandığı gün mahalle dışında olduğunu belirtip, “Mahallemizin eski bekçisi beni arayıp, ‘Köye çok sayıda kadın geldi, geziyor’ dedi. Ben de bohçacı kadınlar olduğunu düşünüp, herhangi bir hırsızlık olayı yaşanmasın diye köy camisinden anons yapmasını istedim. Bu bir yanlış anlaşılma olayıdır. Beni ve köyümüzü Atatürk karşıtı çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak öyle değiliz, bu duruma üzüldük” dedi. DHA